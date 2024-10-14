"Моя біль". Дружина Дяді Жори пояснила, чому їхня донька досі спілкується російською

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю тренерки та експертки в галузі здорового способу життя Аліні Доротюк.

Зі слів Наталії, вони у родині спілкуються виключно українською мовою. А їхня донька Уляна, коли вони переїхали з Хмельницього до Києва, навіть не знала про існування російської.

"Для моєї дитини у 6 років російська була іншою мовою. Але трапилося зросійщення. Вона була у середовищі і з’явилися діти, з якими вона спілкувалася російською. Але, на щастя, основне її спілкування, друзі, розмовляли українською мовою", - поділилася Мічковська.

У другої донечки, зізналася тренерка, ситуація з однолітками виявилася складнішою.

Доньки Дяді Жори (фото: instagram.com/dyadya_jora)

"На перерві у неї жодної подруги не було, яка спілкується українською. Всі російською. Тоді ще був 2014 рік, багато переселенців було з Донецька та Луганська, тому всі спілкувались російською. Але вдома - ні", - розповіла Наталія.

Втім, коли вона чує мову ворога з вуст Устіни, завжди робить зауваження.

"Мене це дратує, вона знає. Але якщо вона з друзями сидить у кафе, спулкується з подругою російською і до неї підходить офіціант, вона переходить на українську. Але я роблю зауваження і це мій такий біль. Ми можемо посваритися, бо вона знає, що у цьому плані я дуже прискіплива", - поділилася дружина шоумена.

Стосовно використання російського контенту, обраниця Дяді Жори запевняє: у них в сімї ніхто не слухає виконавців з РФ та не дивиться серіали.

Що відомо про родину Дяді Жори

Шоумен, ведучий, співак і актор Дядя Жора є зразковим сім'янином. Зі своєю дружиною Наталею Мічковською він знайомий з юних років, коли і зародилася їхня історія кохання, що триває вже понад 20 років.

Пара зустрілася в Хмельницькому, рідному місті, де вони спочатку дружили протягом чотирьох років, а потім почали зустрічатися, що призвело до весілля.

У них троє доньок: Уляна, Устина та Аміна. За словами Наталії, саме Вадим виступив ініціатором народження кожного з дітей.

Дядя Дора з родиною (фото: instagram.com/dyadya_jora)