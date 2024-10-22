Известный актер жестко прошелся по украинцам, которые продолжают общаться на русском

Отметим, что, несмотря на то, что Кисель родился в Хмельницком, он и сам до 2022 года разговаривал на русском.

"Я родился и вырос в городе Хмельницкий, моя семья там общается на украинском. Поэтому переходить было конечно не трудно. Но я разговаривал на русском. Снимали большинство всего на русском. Поэтому и есть такой грешок", - отметил Кисель.

В то же время после начала полномасштабной войны 40-летний актер почти полностью перешел на украинский.

Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

"Я не могу сказать, что полностью разговариваю исключительно на украинском, иногда еще проскакивает словечко. Знаете, это как плохая привычка. Говорят, от привычки можно избавиться за 21 день", - подчеркнул он.

Также артист отметил, что эта привычка сидит очень глубоко в людях, которые выросли на советских фильмах и российской музыке.

"Но оно сидит в нас очень глубоко. В наших генах, в памяти с детства, юности. Ведь все мы смотрели советские фильмы и слушали их музыку. Это было частью нашей жизни. Сейчас это нужно искоренять. Как сорняк на огороде. Взял сапу и руби", - отметил Кисель.

Актер уверен, что это должен быть сознательный поступок человека, который себя уважает.

"Я не понимаю, как люди продолжают и даже не пытаются переходить на украинский, когда ежедневно нас уничтожают. Как, выходя из укрытия, у них поворачивается язык окликать своих детей на языке оккупанта. Это просто какой-то сюр", - подытожил он.

Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Что известно о Сергее Киселе

Кисель - украинский актер театра и кино.

Родился в 1984 году в Хмельницком.

В его фильмографии - более 50 фильмов и сериалов.

Женат, имеет двоих сыновей.

После начала полномасштабного вторжения РФ на время отложил профессиональную деятельность и занялся волонтерством и помощью нашим воинам.

В 2024-2024 годах снялся в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда", "АТП" и др.

Сергей Кисель с коллегами между съемками (фото: instagram.com/serhiy_kysil)