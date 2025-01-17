Відомий актор-військовий засудив українців, які нічого не роблять під час війни: "Буде доба Януковичів"

Журналістка запитала його, як утримати країну, коли дедалі більше людей хочуть виїхати з України.

"Мені така кількість людей написала, що їм однаково під яким прапором жити. Вони просто хочуть миру. Вони втомилися", - зазначила Доротюк.

"По-перше, потрібно покарати всіх, хто причетний до корупційних скандалів, хто збиває Нацгвардійців... Більшість людей втомилася від того, що вони ні...єра не роблять. Це я чесно кажу. У нас є люди, які просто пливуть за течією. Такого не повинно бути", - зазначив актор-військовий.

Далі він продовжив, що багатьом українцям нарешті потрібно взяти на себе відповідальність.

Скриншот із відео

"Якщо ви хочете бути в цій державі, просто будьте відповідальні за своє життя. Подумайте, що ви хочете? Де бути - в якій країні?" - риторично запитує Сова.

Водночас актор спрогнозував, що буде з українцями, якщо прийде росія.

"Якщо ви не розумієте, якщо ви нічого не робите, тоді для чого ви тут. Я розумію, ніхто не хоче вмирати. Ніхто не змушує людей помирати. Потрібно зробити все для того, щоб ти вижив. Коли прийде росія, це будуть російські закони, корупція буде процвітати, у тебе не буде життя, у тебе не буде розвитку свого бізнесу", - зазначив Дмитро Сова.

"Це буде якась епоха Януковичів у якійсь 20-й прогресії, це буде інший світ. Я не можу дивитися на цих людей, а вони прийдуть. Які вбивали наших дітей, ґвалтували жінок... Я дивився, коли вони підірвали Каховську дамбу, скільки тварин загинуло, я за тварин готовий порвати. Це просто жах", - підкреслив він.

Хто такий Дмитро Сова

Акторові 41 рік, народився в місті Прилуки Чернігівської області.

Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Одразу після закінчення університету став актором театру "Вільна сцена" - експериментальної студійної сцени під керівництвом Дмитра Богомазова. З 2005 року став зніматися в кіно. Дебют актора - роль у серіалі "Сестри по крові".

За свою кар'єру зіграв у понад 70 фільмах і серіалах.

Одружений з актрисою Дашою Легейдою.

Після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ.

Легейда з Дмитром Совою (фото: instagram.com/daryaleheida)