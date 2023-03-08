Відомий актор потрапив під російський обстріл під час зйомок: що відомо

Що сталось

За словами актора, під час активної фази зйомок 10 жовтня росіяни завдали масовий ракетний обстріл. Зокрема, зйомки відбувалися на кіностудії FILM.UA, де поруч знаходилась ТЕЦ.

Актор зазначив, що на його очах у ТЕЦ прилетіло три ракети. Тоді уся знімальна група знаходилась у бомбосховищі.

Також не зважаючи на блекаути і постійні ракетні обстріли, актор продовжував працювати.

Назар Задніпровський (кадр з відео)

Яка мрія актора

Задніпровський додав, що хотів би частіше озвучувати та дублювати фільми. Це є його головною мрією. До того ж він зізнався, що хотів би отримувати такий гонорар, як голлівудський актор Алек Болдвін.

"Ось я в американському мультику "Бебі Бос" озвучував головного героя, якого в оригіналі озвучив Алек Болдвін. І я хотів би за дубляж отримувати стільки, скільки Алек Болдвін. Але це просто мрія. Можливо, Алек Болдвін мріє отримувати за дубляж стільки, скільки я", - сказав народний артист.