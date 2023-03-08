UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий актор потрапив під російський обстріл під час зйомок: що відомо

Актор Назар Задніпровський потрапив під обстріл (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Народний артист України Назар Задніпровський, яки знімався у серіалі "Будиночок на щастя", "Скажене весілля" та озвучив одну з ролей у фільмі "Мавка. Лісова пісня" розповів, що під час зйомок потрапив під обстріл.

Про це він розповів у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Що сталось

За словами актора, під час активної фази зйомок 10 жовтня росіяни завдали масовий ракетний обстріл. Зокрема, зйомки відбувалися на кіностудії FILM.UA, де поруч знаходилась ТЕЦ.

Актор зазначив, що на його очах у ТЕЦ прилетіло три ракети. Тоді уся знімальна група знаходилась у бомбосховищі.

Також не зважаючи на блекаути і постійні ракетні обстріли, актор продовжував працювати.

Назар Задніпровський (кадр з відео)

Яка мрія актора

Задніпровський додав, що хотів би частіше озвучувати та дублювати фільми. Це є його головною мрією. До того ж він зізнався, що хотів би отримувати такий гонорар, як голлівудський актор Алек Болдвін.

"Ось я в американському мультику "Бебі Бос" озвучував головного героя, якого в оригіналі озвучив Алек Болдвін. І я хотів би за дубляж отримувати стільки, скільки Алек Болдвін. Але це просто мрія. Можливо, Алек Болдвін мріє отримувати за дубляж стільки, скільки я", - сказав народний артист.

Раніше актор відверто розповів, як дружина витягла його з депресії.

Також ми писали, що відомий український телеведучий отримав повістку до військкомату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Назар ЗадніпровськийактерОбстріл