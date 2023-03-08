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Известный актер попал под российский обстрел во время съемок: что известно

Актер Назар Заднепровский попал под обстрел (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Народный артист Украины Назар Заднепровский, снимавшийся в сериале "Будиночок на щастя", "Скажене весілля" и озвучивший одну из ролей в фильме "Мавка. Лісова пісня" рассказал, что во время съемок попал под обстрел.

Об этом он рассказал в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Что случилось

По словам актера, во время активной фазы съемок 10 октября россияне нанесли массовый ракетный обстрел. В частности, съемки проходили на киностудии FILM.UA, где рядом находилась ТЭЦ.

Актер отметил, что на его глазах в ТЭЦ прилетели три ракеты. Тогда вся съемочная группа находилась в бомбоубежище.

Также, несмотря на блекауты и постоянные ракетные обстрелы, актер продолжал работать.

Назар Заднепровский (кадр по видео)

Какая мечта актера

Заднепровский добавил, что хотел бы чаще озвучивать и дублировать фильмы. Это есть его главная мечта. К тому же он признался, что хотел бы получать такой гонорар, как голливудский актер Алек Болдвин.

"Вот я в американском мультике "Бебі Бос" озвучивал главного героя, которого в оригинале озвучил Алек Болдвин. И я хотел бы за дубляж получать столько, сколько Алек Болдвин. Но это просто мечта. Возможно, Алек Болдвин мечтает получать за дубляж столько, сколько я", - сказал народный артист.

Ранее актер откровенно рассказал, как жена вытащила его из депрессии.

Также мы писали, что известный украинский телеведущий получил повестку в военкомат.

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Назар ЗадніпровськийактерОбстрел