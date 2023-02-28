Відомий український телеведучий отримав повістку до військкомату (відео)

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко отримав повістку до військкомату ще за кілька місяців до початку війни. Тоді він став на облік, а зараз заявляє, що готовий іти на фронт будь-якої миті за необхідності.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі телеканалу "Дом".

Чому телеведучий не на фронті

На запитання, що Тімур відповідає хейтерів, чому він не фронті, ведучий розповів про отримання повістки. Щоправда, сталося це ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

"Повістка мені приходила. Я насправді був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший, ніж всі. А з іншого, війна - це механізм, без якихось частин цей механізм не працюватиме", - розповів він.

Поки Мірошниченко вбачає свою користь у проведення благодійних заходів і зборах допомоги для ЗСУ. Проте за потреби готовий взяти до рук зброю.

За словами телеведучого, минулого року він провів близько 100 заходів на підтримку України. За цей час вдалося зібрати понад 300 000 000 гривень.

Тімур Мірошниченко на заході на підтримку України (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"У 2022 році я провів близько 100 благодійних заходів, на яких, звісно, не заробляв гроші, але, завдяки яким я збираю гроші для ЗСУ, для переселенців, для дітей, для будь-чого. На всіх заходах, де я був ведучим, це і масштабні марафони всесвітні, і невеликі заходи", - поділився він.

З дружиною вони також проводили благодійні збори. Сума, яку їм вдалося зібрати, складає близько 2 000 000 гривень.

Нагадаємо, що Тімур Мірошниченко - це український телеведучий та коментатор Євробачення. Цього року він коментуватиме конкурс у Ліверпулі, а ведучою на сцені стала лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.