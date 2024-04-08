Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні Джексон

Відомий актор Анхель Муньос Гарсія, який знімається у фільмах для дорослих та прославився під псевдонімом Jordi ENP, публічно підтримав Україну. Усе завдяки актрисі Джозефіні Джексон, яка похизувалася його "українізуванням".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Джексон поділилася в Instagram.
Так, днями Джексон розмістила спільне фото з Джорді та звернулася до фанів. Вона спитала, чи треба їй "українізувати" актора.
Джексон та Джорді (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
У коментарях підписники підтримали ідею Джексон. Вони попросили, аби актор підтримав Україну.
Прохання фанів акторка здійснила дуже швидко. Вже за день вона показала фото з Джорді та написала: "Ви просили, я зробила!". На новій світлині він позував у футболці з українським прапором та тризубом.
"Слава Україні! Героям слава", - було написано на одязі актора.
У коментарях юзери подякували актору за підтримку. Також вони пишуть:
Актор родом з Іспанії почав роботу у кіно для дорослих з 18 років. Він швидко став зіркою та підписав контракт із найвідомішою компанію Brazzers, яка знімає еротичний контент.
Джорді, справжнє ім'я якого Анхель Муньос Гарсія, був зіркою ще й сайту Pornhub. Він двічі отримував нагороду як найпопулярніший актор. Окрім цього, він активно розвиває свій YouTube-канал, на який вже підписалися мільйони користувачів.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, зірка фільмів для дорослих відповіла, що її дратує в українцях.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Джозефіна Джексон розплакалася просто на камеру.