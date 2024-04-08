Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні Джексон

Зірка кіно для дорослих підтримав Україну - з чого усе почалося

Так, днями Джексон розмістила спільне фото з Джорді та звернулася до фанів. Вона спитала, чи треба їй "українізувати" актора.

Джексон та Джорді (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

У коментарях підписники підтримали ідею Джексон. Вони попросили, аби актор підтримав Україну.

Прохання фанів акторка здійснила дуже швидко. Вже за день вона показала фото з Джорді та написала: "Ви просили, я зробила!". На новій світлині він позував у футболці з українським прапором та тризубом.

"Слава Україні! Героям слава", - було написано на одязі актора.

Відомий порноактор підтримав Україну (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Як реагує мережа

У коментарях юзери подякували актору за підтримку. Також вони пишуть:

"Що тут скажеш? Героям слава"

"Крутяк! Українізація за планом"

"Браззерс стає українським?".

Що відомо про Jordi ENP

Актор родом з Іспанії почав роботу у кіно для дорослих з 18 років. Він швидко став зіркою та підписав контракт із найвідомішою компанію Brazzers, яка знімає еротичний контент.

Джорді, справжнє ім'я якого Анхель Муньос Гарсія, був зіркою ще й сайту Pornhub. Він двічі отримував нагороду як найпопулярніший актор. Окрім цього, він активно розвиває свій YouTube-канал, на який вже підписалися мільйони користувачів.