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Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине Джексон

Известный актер из фильмов для взрослых показался в футболке с трезубцем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный актер Анхель Муньос Гарсия, снимающийся в фильмах для взрослых и прославившийся под псевдонимом Jordi ENP, публично поддержал Украину. Все благодаря актрисе Джозефине Джексон, похваставшейся его "украинизацией".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Джексон поделилась в Instagram.

Звезда кино для взрослых поддержал Украину - с чего все началось

Так, на днях Джексон разместила совместное фото с Джорди и обратилась к фанам. Она спросила, нужно ли ей "украинизировать" актера.

Джексон и Джорди (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

В комментариях подписчики поддержали идею Джексон. Они попросили, чтобы актер поддержал Украину.

Просьбу фанатов актриса выполнила очень быстро. Уже через день она показала фото с Джорди и написала: "Вы просили, я сделала!". На новом снимке он позировал в футболке с украинским флагом и трезубцем.

"Слава Україні! Героям слава", - было написано на одежде актера.

Известный порноактер поддержал Украину (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Как реагирует сеть

В комментариях юзеры поблагодарили актера за поддержку. Также они пишут:

  • "Что здесь скажешь? Героям слава"
  • "Крутяк! Украинизация по плану"
  • "Браззерс становится украинским?".

Что известно о Jordi ENP

Актер родом из Испании начал работу в кино для взрослых с 18 лет. Он быстро стал звездой и подписал контракт с самой известной компанией Brazzers, снимающей эротический контент.

Джорди, настоящее имя которого Анхель Муньос Гарсия, был звездой еще и сайта Pornhub. Он дважды получал награду как популярнейший актер. Кроме этого, он активно развивает свой YouTube-канал, на который уже подписались миллионы пользователей.

Напомним, недавно стало известно, что звезда фильмов для взрослых ответила, что ее раздражает в украинцах.

Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, что Джозефина Джексон расплакалась прямо на камеру.

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