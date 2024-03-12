Відомі українські актори оголосили про розлучення після двох років шлюбу

Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару розлучилися

Так, знаменитості опублікували спільний пост, в якому повідомили, що більше не разом.

Що саме стало причиною їхнього розриву - вони розкривати не стали.

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом…Були? Так!", - написали артисти.

Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

"Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", - додали вони.

Нагадаємо, Цимбалару і Бакланов познайомилися ще в студентські роки. Обидва актори навчалися на одному курсі. Вони розповідали, що спочатку їм було нелегко знаходити спільну мову, і вони дратувалися, коли їх постійно ставили в пару на заняттях.

Та згодом вони змінили відношення один до одного. У вересні 2021 в одному із РАЦСів у Києві закохані одружилися, а потім, цього самого дня, урочисто повінчалися в церкві. Дітей у них немає.