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Известные украинские актеры объявили о разводе после двух лет брака

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов и актриса Анастасия Цимбалару объявили о разводе после двух лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пары.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару развелись

Так, знаменитости опубликовали общий пост, в котором сообщили, что больше не вместе.

Что именно стало причиной их разрыва - они раскрывать не стали.

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да!", - написали артисты.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

"Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели цельность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", - добавили они.

Напомним, Цымбалару и Бакланов познакомились еще в студенческие годы. Оба актера учились на одном курсе. Они рассказывали, что поначалу им было нелегко находить общий язык, и они раздражались, когда их постоянно ставили на занятиях в пару.

Но потом они изменили отношение друг к другу. В сентябре 2021 года в одном из ЗАГСов в Киеве влюбленные поженились, а затем, в этот же день, торжественно обвенчались в церкви. Детей у них нет.

Ранее мы рассказывали, что защитник "Азовстали" Дианов разошелся с женой и уже готов к новым отношениям.

Также Ольга Сумская ответила, виделась ли после начала большой войны с дочкой, которая живет в Москве.

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