Відома ведуча розчулила родинною історією до Дня братів і сестер

"Моя молодша сестра Тамара понад 15 років живе в Італії, де закінчила школу та університет. Має середню спеціальну освіту за фахом "туристичний менеджмент", а за вищою освітою Тома - перекладачка англійської, іспанської та італійської мов", - зазначила Зорій.

Ведуча дуже тепло розповідає про сестру і вважає її своєю найближчою подругою. Але так було не завжди. Зорій поділилася, що зблизились вони після смерті матері.

Зорій з татом і сестрою (фото надане ведучою)

"Ми щодня зідзвонюємося та іноді можемо говорити по 2-3 години. Щоправда, так було не завжди. Я думаю, що після смерті мами у нас обох сильно змінилося ставлення та усвідомлення того, як ми потрібні одна одній", - розповіла Юлія.

"Тома - мій найкращий друг. Я довіряю їй абсолютно все, а вона мені. А ще вона дуже добра, чуйна, з прекрасним почуттям гумору, дуже працьовита, активна. Мої друзі Тамару обожнюють і вже дружать з нею і без мене", - додала ведуча.

Юлія Зорій з сестрою (фото надане ведучою)

Нині Зорій чекає на сестру в гості. Вона має приїхати на Великдень, щоб відзначити свято всією родиною. Телеведуча зізналася, що часто дякує татові за те, що вони з мамою вирішили знову стати батьками та подарували їй молодшу сестру.

"Бачимося ми рідше, бо для цього вона має приїхати в Україну чи я до неї в Італію. Ось на Великдень Тома приїде, і ми плануємо вирушити до однієї з бабусь. До речі, я часто пишу татові "дякую за сестру", а якщо точніше "дякую вам із мамою, що вирішили завести нам Тому, бо вона така класна вийшла", - зізналася Зорій.

Зорій та її сестра (фото надане ведучою)