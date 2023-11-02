Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж. 21-річна спортсменка сказала "так" своєму обранцю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-stories фотографа Анни Білоус.
Судячи з геолокації на кадрах, одруження відбувалося на Кіпрі в готелі "Мінтіс".
На знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих, а також наречену у весільній сукні.
Раніше спортсменка трохи говорила в інтерв'ю про своє особисте життя. Зазначалося, що ім'я обранця спортсменки - Георгій, раніше він займався тенісом. За словами Марти, її коханий - українець.
"Мій хлопець - українець, бо українці - найкращі. Це поки що все, що я можу сказати", - говорила в інтерв'ю тенісистка.
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