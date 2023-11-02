Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)

Що відомо про весілля Марти Костюк

Судячи з геолокації на кадрах, одруження відбувалося на Кіпрі в готелі "Мінтіс".

На знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих, а також наречену у весільній сукні.

Марта Костюк вийшла заміж на Кіпрі (instagram.com/stories/hinhanni)

Раніше спортсменка трохи говорила в інтерв'ю про своє особисте життя. Зазначалося, що ім'я обранця спортсменки - Георгій, раніше він займався тенісом. За словами Марти, її коханий - українець.

"Мій хлопець - українець, бо українці - найкращі. Це поки що все, що я можу сказати", - говорила в інтерв'ю тенісистка.