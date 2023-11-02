Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж. 21-летняя спортсменка сказала "да" своему избраннику.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories фотографа Анны Билоус.
Судя по геолокации на кадрах, бракосочетание проходило на Кипре в отеле "Минтис".
На снимках можно увидеть утро невесты, кольца молодых, а также невесту в свадебном платье.
Ранее спортсменка немного говорила в интервью о своей личной жизни. Отмечалось, что имя избранника спортсменки - Георгий, раньше он занимался теннисом. По словам Марты, ее любимый - украинец.
"Мой парень - украинец, потому что украинцы - лучшие. Это пока все, что я могу сказать", - говорила в интервью теннисистка.
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