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Лобода відповіла на чутки про своє одруження (відео)

Понеділок 30 жовтня 2023 17:00
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Лобода відповіла на чутки про своє одруження (відео) Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Світлана Лобода нарешті розкрила всі карти щодо свого можливого заміжжя. Так, з'ясувалося, що каблучка на безіменному пальці з останньої світлини виконавиці у соцмережах - це кадр з її нової відеороботи на україномовну пісню “Київ-Ніцца”.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Лобода пояснила фото з каблучкою на безіменному пальці

Через кілька днів після того, як припущення про весілля знаменитості з таємничим чоловіком заполонили мережу, Лобода презентувала новий кліп, режисеркою якого стала вона сама.

Лобода відповіла на чутки про своє одруження (відео)

Лобода відповіла на чутки про своє одруження (відео)

Кадри зі зйомок кліпу (фото: пресслужба Світлани Лободи)

"Це історія двох людей, розділених відстанями та обставинами, але назавжди об'єднаних коханням. Історія дівчини, що втекла зі свого власного весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити", - прокоментувала співачка.

До слова, артистка не вперше поєднує роботу перед камерою та поза нею.

"Як режисер, я думала про кожен кадр, як акторка - намагалася передати необхідні емоції, а як продюсер - контролювати організацію процесу. Це, як грати на декількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум", - поділилася LOBODA.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода потрапила у черговий скандал. Вона публічно запропонувала роботу скандальному київському таксисту, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою.

Пізніше співачка пояснила, що пропонує цій людині роботу, "щоб разом удосконалювати українську мову" і після цього він міг би працювати й обслуговувати людей українською.

Раніше LOBODA у блискучій сукні, яка ледь прикриває груди, прогулялася пляжем і показала фото.

Також ми розповідали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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Лобода звезды шоу-бизнеса