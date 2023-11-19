Відома українська співачка зізналась, чому не хоче ставати матір’ю: "Не відчувала потреби"

Українська співачка Лама (Наталія Дзеньків) заявила, що не планує ставати мамою. За словами артистки, вона - егоїстка, і потреби у народженні дитини у неї ніколи не виникало.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу Rostyslove Production.
Виконавиця говорить, що її чоловік, якого вона назвала також "духовно продвинутим", цілком підтримує рішення коханої бути чайлдфрі.
Лама зі своїм обранцем (фото: instagram.com/lamaukraine)
"Хтось від природи мама, а у моєму творчому житті такої необхідності не було. Ніколи не відчувала потреби, що мені потрібна дитина. Чому я маю когось слухати. Мене ніколи не тягнуло. І нинішній мій чоловік також дуже духовно продвинутий. Нам достатньо собаки. У кожного своє життя", - заявила Лама.
Знаменитість також не впевнена, чи зможе писати пісні, якщо у неї з’явиться дитина.
"Я - творча людина і мене вистачає на себе, свою сім'ю та собаку. Я не знаю, чи зможу я писати пісні, коли буде дитина. Потрібно мати стабільний капітал. Я - егоїстка, братів і сестер у мене немає. Батьки не розчаровані. Вони - артисти і постійно на гастролях. Мене виховувала бабуся", - прокоментувала співачка.
До слова, Лама зустрічається з чоловіком на ім'я Роман, який молодший від неї на 16 років. Пару поєднали духовні практики. Обранець виконавиці уникає публічності.
Раніше Лама розповідала, чому зникла зі сцени на 10 років.
Раніше ми писали, що ведуча "Єдиних новин" Наталя Островська стала мамою.