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Відома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологового

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Четвер 22 грудня 2022 15:23
Відома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологового MARIETTA народила первістка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка MARIETTA (Марієтта Буневич) поділилася радісною новиною. 21 грудня, артистка та її чоловік Олександр вперше стали батьками.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Кого народила співачка

Відомо, що виконавиця народила сина.

Також MARIETTA опублікувала знімок з зображенням бирки з пологового.

"Наш найкращий день у житті!" - прокоментувала співачка світлину.

Відома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологового

MARIETTA народила сина (facebook.com/marietta.bunevych)

Додамо, що для MARIETTA та її чоловіка поява первістка була дуже бажаною та довгоочікуваною.

Декілька років тому вона розповіла, що втратила дитину. Це був нелегкий час для співачки. Тоді лікарі сказали, що розвитку плоду немає, не стукає серце.

Також, коли почалася повномасштабна війна, її чоловік пішов в тероборону, а вона стала активно волонтерити. Однак, за декілька місяців MARIETTA дізналася, що завагітніла.

Відома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологовогоВідома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологовогоВідома українська співачка вперше стала мамою: перше фото з пологового

MARIETTA та її чоловік Олександр (instagram.com/marietta_ua)

Нещодавно ми повідомляли, що Світлана Тарабарова втретє стане мамою.

Також українська тенісистка Еліна Світоліна та французький тенісист вперше стали батьками.

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