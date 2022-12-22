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Известная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддома

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Четверг 22 декабря 2022 15:23
Известная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддома MARIETTA родила первенца (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица MARIETTA (Мариетта Буневич) поделилась радостной новостью. 21 декабря артистка и ее муж Александр впервые стали родителями.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Кого родила певица

Известно, что исполнительница родила сына.

Также MARIETTA опубликовала снимок с изображением бирки из роддома.

"Наш лучший день в жизни!" - прокомментировала певица фотографию.

Известная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддома

MARIETTA родила сына (facebook.com/marietta.bunevych)

Добавим, что для MARIETTA и ее мужа появление первенца было очень желанным и долгожданным.

Несколько лет назад она рассказала, что потеряла ребенка. Это было нелегкое время для певицы. Тогда врачи сказали, что развития плода нет, не стучит сердце.

Также когда началась полномасштабная война, ее муж ушел в терроборону, а она стала активно волонтерить. Однако, через несколько месяцев MARIETTA узнала, что забеременела.

Известная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддомаИзвестная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддомаИзвестная украинская певица впервые стала мамой: первое фото из роддома

MARIETTA и ее муж Александр (instagram.com/marietta_ru)

Недавно мы сообщали, что Светлана Тарабарова в третий раз станет мамой.

Также украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист впервые стали родителями.

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