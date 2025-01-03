Відома українська співачка вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим

Українська співачка Альона Омаргалієва, яка нещодавно розповіла про стосунки зі свекрухою, що мешкає в РФ, вперше за довгий час показала свого чоловіка-військового Тамерлана.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Омаргалієва привітала всіх із новим роком, запостивши світлину з чоловіком.
"Всіх благ, переможного миру нам", - зазначила співачка.
Фоловери співачки тут же почали коментувати її публікацію:
Співачка з чоловіком і сином (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Олена Омаргалієва з дитинства займалася музикою, в 15 років вступила до естрадно-циркового училища. Виступала у складі різних груп.
У 2009 році в Скадовську отримала титул "Найкращий жіночий r'n'b-вокал України". Цього ж року познайомилася в соцмережі зі співаком Тамерланом (справжнє ім'я - Юрій Толоконніков).
Справжнім проривом для дуету стала композиція "Хочу з тобою", на яку було знято дебютний кліп. Зйомки проходили в США у квітні 2010 року.
2013 рік став значущим не тільки для творчого дуету, а й для закоханої пари - Тамерлан і Альона зіграли весілля. Для багатьох слухачів ця новина стала сюрпризом, оскільки, незважаючи на пристрасть і кохання "в кадрі", про стосунки музикантів лише деякі могли здогадуватися.
У січні 2014 року у пари народився син Тимур.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Тамерлан записався до лав сил територіальної оборони, а потім добровольцем перейшов до Збройних сил України.
Подружжя на сцені (фото: instagram.com/omargalieva.alena)