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Відома українська співачка вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим

Альона Омаргалієва (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Альона Омаргалієва, яка нещодавно розповіла про стосунки зі свекрухою, що мешкає в РФ, вперше за довгий час показала свого чоловіка-військового Тамерлана.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Омаргалієва привітала всіх із новим роком, запостивши світлину з чоловіком.

"Всіх благ, переможного миру нам", - зазначила співачка.

 

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки тут же почали коментувати її публікацію:

  • "Рада бачити вас разом"
  • "Зі святами, наші дорогі", - написала Христина Решетнік
  • "Вітаємо", - зазначив Григорій Решетнік
  • "Коти", - написала співачка MamaRika
  • "Які чудові. Щастя вам у всіх його проявах"
  • "Які красиві"
  • "Щиро вітаю всю вашу сім'ю"
  • "Ви такі красиві, щасливі"
  • "Одна з небагатьох пар, хто пережив цей рік".

Співачка з чоловіком і сином (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Що відомо про Олену Омаргалієву і Тамерлана

Олена Омаргалієва з дитинства займалася музикою, в 15 років вступила до естрадно-циркового училища. Виступала у складі різних груп.

У 2009 році в Скадовську отримала титул "Найкращий жіночий r'n'b-вокал України". Цього ж року познайомилася в соцмережі зі співаком Тамерланом (справжнє ім'я - Юрій Толоконніков).

Справжнім проривом для дуету стала композиція "Хочу з тобою", на яку було знято дебютний кліп. Зйомки проходили в США у квітні 2010 року.

2013 рік став значущим не тільки для творчого дуету, а й для закоханої пари - Тамерлан і Альона зіграли весілля. Для багатьох слухачів ця новина стала сюрпризом, оскільки, незважаючи на пристрасть і кохання "в кадрі", про стосунки музикантів лише деякі могли здогадуватися.

У січні 2014 року у пари народився син Тимур.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Тамерлан записався до лав сил територіальної оборони, а потім добровольцем перейшов до Збройних сил України.

Подружжя на сцені (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

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