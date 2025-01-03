Известная украинская певица впервые за долгое время показалась с мужем-военным

Украинская певица Алена Омаргалиева, которая недавно рассказала об отношениях со свекровью, которая живет в РФ, впервые за долгое время показала своего мужа-военного Тамерлана.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Омаргалиева поздравила всех с новым годом, запостив снимок с супругом.
"Всех благ, победного мира нам", - отметила певица.
Фолловеры певицы тут же принялись комментировать ее публикацию:
Певица с мужем и сыном (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Алена Омаргалиева с детства занималась музыкой, в 15 лет поступила в эстрадно-цирковое училище. Выступала в составе разных групп.
В 2009 году в Скадовске получила титул "Лучший женский r’n’b-вокал Украины". В этом же году познакомилась в соцсети с певцом Тамерланом (настоящее имя - Юрий Толоконников).
Настоящим прорывом для дуэта стала композиция "Хочу с тобой", на которую был снят дебютный клип. Съемки проходили в США в апреле 2010 года.
2013 стал значимым не только для творческого дуэта, но и для влюбленной пары - Тамерлан и Алена сыграли свадьбу. Для многих слушателей эта новость стала сюрпризом, поскольку, несмотря на страсть и любовь "в кадре", об отношениях музыкантов лишь немногие могли догадываться.
В январе 2014 года у пары родился сын Тимур.
После начала полномасштабного вторжения РФ Тамерлан записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.
Супруги на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)