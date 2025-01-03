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Известная украинская певица впервые за долгое время показалась с мужем-военным

Алена Омаргалиева (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Алена Омаргалиева, которая недавно рассказала об отношениях со свекровью, которая живет в РФ, впервые за долгое время показала своего мужа-военного Тамерлана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Омаргалиева поздравила всех с новым годом, запостив снимок с супругом.

"Всех благ, победного мира нам", - отметила певица.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись комментировать ее публикацию:

  • "Рада видеть вас вместе"
  • "С праздниками, наши дорогие", - написала Кристина Решетник
  • "Поздравляем", - отметил Григорий Решетник
  • "Коты", - написала певица MamaRika
  • "Какие чудесные. Счастья вам во всех его проявлениях"
  • "Какие красивые"
  • "Искренне поздравляю всю вашу семью"
  • "Вы такие красивые, счастливые"
  • "Одна из немногих пар, кто пережил этот год".

Певица с мужем и сыном (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Что известно про Алену Омаргалиеву и Тамерлана

Алена Омаргалиева с детства занималась музыкой, в 15 лет поступила в эстрадно-цирковое училище. Выступала в составе разных групп.

В 2009 году в Скадовске получила титул "Лучший женский r’n’b-вокал Украины". В этом же году познакомилась в соцсети с певцом Тамерланом (настоящее имя - Юрий Толоконников).

Настоящим прорывом для дуэта стала композиция "Хочу с тобой", на которую был снят дебютный клип. Съемки проходили в США в апреле 2010 года.

2013 стал значимым не только для творческого дуэта, но и для влюбленной пары - Тамерлан и Алена сыграли свадьбу. Для многих слушателей эта новость стала сюрпризом, поскольку, несмотря на страсть и любовь "в кадре", об отношениях музыкантов лишь немногие могли догадываться.

В январе 2014 года у пары родился сын Тимур.

После начала полномасштабного вторжения РФ Тамерлан записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.

Супруги на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

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