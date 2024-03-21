Відома українська диригентка виконає оперу Чайковського російською мовою: деталі скандалу

Українська диригентка Оксана Линів, яка народилась у Львівській області, планує виконати російською мовою оперу Петра Чайковського "Євгеній Онєгін". Відбудеться опера у 2025 році у Німеччині.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі деталі скандалу та що відомо про диригентку.
При написанні використовувались такі джерела: сайт Саксонської державної опери Дрездена та Wikipedia.
Львівська диригентка й музична директорка Муніципального театру Болоньї Оксана Линів у липні 2025 року виконає оперу Петра Чайковського "Євгеній Онєгін" у Саксонській державній опері Дрездена (Німеччина).
Відомо, що про початок продажу квитків на подію Саксонська державна опера Дрездена відкриває вже з квітня цього року.
У квітні 2022 року Оксана Линів, яка мала брати участь в постановці опери "Іоланта" російського композитора Петра Чайковського за участі російських музикантів, заявляла, що "заклики зробити Чайковського винним у діях чинного президента Росії" її не переконують, попри бойкот її концерту.
Також Линів заявляла, що вважає музичні твори російських композиторів світовим надбанням, яке не підлягає політичному бойкоту.
Оксана Линів народилась у місті Броди Львівської області. Це перша жінка на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац.
Зараз Оксана Линів диригентка й директорка Муніципального театру в Болоньї в Італії. Відома музикантка продовжує співпрацювати з росіянами.
У 2022 році вона диригувала вагнерівського "Летючого голландця" у постановці російського режисера Дмітрія Чернякова.
Також вона на сторінці в соціальній мережі замовчувала факт своєї співпраці з російськими виконавцями. Вона переводила усю увагу лише на дискусію про доцільність використання російської класичної музики.
До того ж Линів стверджувала, що навмисне залишила у своїх програмах твори тих російських композиторів, чия творчість пов’язана з Україною.
На своєму ж сайті диригентка вказала, що постійно популяризує лише українську музику на інтернаціональних сценах.
"В умовах російської війни проти України, Оксана Линів є відданою культурною амбасадоркою своєї батьківщини та активно популяризує українську музику на інтернаціональних сценах, зокрема регулярно ініціює міжнародні премʼєри творів сучасних українських композиторів", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що диригентка втрапила у скандал через напис на футболці.
Також ми писали, що 2021 році Оксана Линів вийшла заміж та показала фото з весілля.