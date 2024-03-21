Відома українська диригентка виконає оперу Чайковського російською мовою: деталі скандалу

Деталі скандалу

Львівська диригентка й музична директорка Муніципального театру Болоньї Оксана Линів у липні 2025 року виконає оперу Петра Чайковського "Євгеній Онєгін" у Саксонській державній опері Дрездена (Німеччина).

Відомо, що про початок продажу квитків на подію Саксонська державна опера Дрездена відкриває вже з квітня цього року.

Оксана Линів готує оперу Чайковського російською мовою (скриншот)

У квітні 2022 року Оксана Линів, яка мала брати участь в постановці опери "Іоланта" російського композитора Петра Чайковського за участі російських музикантів, заявляла, що "заклики зробити Чайковського винним у діях чинного президента Росії" її не переконують, попри бойкот її концерту.

Також Линів заявляла, що вважає музичні твори російських композиторів світовим надбанням, яке не підлягає політичному бойкоту.

Що відомо про Оксану Линів

Оксана Линів народилась у місті Броди Львівської області. Це перша жінка на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац.

Зараз Оксана Линів диригентка й директорка Муніципального театру в Болоньї в Італії. Відома музикантка продовжує співпрацювати з росіянами.

У 2022 році вона диригувала вагнерівського "Летючого голландця" у постановці російського режисера Дмітрія Чернякова.

Також вона на сторінці в соціальній мережі замовчувала факт своєї співпраці з російськими виконавцями. Вона переводила усю увагу лише на дискусію про доцільність використання російської класичної музики.

До того ж Линів стверджувала, що навмисне залишила у своїх програмах твори тих російських композиторів, чия творчість пов’язана з Україною.

На своєму ж сайті диригентка вказала, що постійно популяризує лише українську музику на інтернаціональних сценах.

"В умовах російської війни проти України, Оксана Линів є відданою культурною амбасадоркою своєї батьківщини та активно популяризує українську музику на інтернаціональних сценах, зокрема регулярно ініціює міжнародні премʼєри творів сучасних українських композиторів", - йдеться у повідомленні.

Оксана Линів (фото: wikipedia)