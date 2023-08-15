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"Сила Вагнера". Українська диригентка втрапила у скандал через напис на футболці (фото)

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Німеччина, Вівторок 15 серпня 2023 19:20
"Сила Вагнера". Українська диригентка втрапила у скандал через напис на футболці (фото) Українська диригентка одягнула футболку з написом "Сила Вагнера" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Українська диригентка Оксана Линів втрапила в скандал з написом "Сила Вагнера" на футболці. Такий одяг вона обрала для фестивалю музики композитора Вагнера в Німеччині.

Про це написав кандидат історичних наук Тарас Гривул на своїй сторінці у Facebook.

Подробиці скандалу

"Оксана Линів (та, що до Львова притягнула пам'ятник г*мну і пролобіювала його встановлення; і та, що намагалася викрасти в ініціаторів проєкт "Ковчег") вирішила очистити ім'я Вагнера. Очевидно, тут маємо музику внє палітікі. Це ні про що не свідчить, крім того, що вона не розуміє контексту і діє проти інтересів України", - написав Гривул.

&quot;Сила Вагнера&quot;. Українська диригентка втрапила у скандал через напис на футболці (фото)

Українська диригентка з'явилася на музичному фестивалі у футболці з суперечливим написом (фото: facebook.com/taras.hryvul)

Публікація викликала значну кількість негативних коментарів. Українці вважають, що Линів мала б більш детально розглянути контекст ситуації, навіть беручи до уваги те, що вона мала на увазі не ПВК "Вагнер", а відомого композитора:

  • "Ріхард Вагнер в гробу перевертається".
  • "Щось з нею не те.
  • "Виглядала адекватно, але повністю неадекватна".
  • "Композитор і його спадок вічні й не потребують такої реклами на футболках, поки терористична однойменна організація не знищена до тла".

Проте серед коментаторів знайшлися й ті, хто намагався захистити диригентку:

  • "Взагалі-то пані Линів паралельно із цим фото у себе на фейсбуці опублікувала статтю, де онука (чи праонука) Вагнера засуджує використовування у назві ПВК імені її діда. Так що не розводьте зайвий кіпіш".

Такий допис справді можна знайти на її сторінці.

&quot;Сила Вагнера&quot;. Українська диригентка втрапила у скандал через напис на футболці (фото)

Скриншот: facebook.com/oksana.lyniv

До речі, зі свого Facebook вона вже видалила світлину, однак у Twitter все ще зберігається інша фотографія в тому самому одязі. Звісно, там негативні коментарі також зібралися.

&quot;Сила Вагнера&quot;. Українська диригентка втрапила у скандал через напис на футболці (фото)

Скриншот: Styler

Що відомо про Оксану Линів

Оксана Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області. Вона є всесвітньо відомою українською диригенткою, а у 2021 році стала першою жінкою-диригенткою за всі 145 років історії Байройтського фестивалю.

У 2017 році вона заснувала Український молодіжний симфонічний оркестр.

З 2017 по 2020 роки - головна диригентка Опери та Філармонійного оркестру Ґраца.

Крім того, Оксана Линів займається активною промоцією повернення пам'яті про родину Моцартів у Львові та інших місцях Галичини, в яких жив і працював Франц Ксавер Моцарт, молодший син Вольфганга Моцарта.

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А ще писали про те, що попри скасування концерту Ані Лорак таємно виступила в Туреччині.

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