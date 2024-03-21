Известная украинская дирижер исполнит оперу Чайковского на русском языке: детали скандала

Украинская дирижер Оксана Линив, которая родилась во Львовской области, планирует исполнить на русском языке оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". Состоится опера в 2025 году в Германии.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает все детали скандала и что известно о дирижере.
При написании использовались следующие источники: сайт Саксонской государственной оперы Дрездена и Wikipedia.
Львовская дирижер и музыкальный директор Муниципального театра Болонье Оксана Линов в июле 2025 года исполнит оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Саксонской государственной опере Дрездена (Германия).
Известно, что о начале продаж билетов на событие Саксонская государственная опера Дрездена открывает уже с апреля этого года.
В апреле 2022 года Оксана Линив, которая должна была участвовать в постановке оперы "Иоланта" российского композитора Петра Чайковского при участии российских музыкантов, заявляла, что "призывы сделать Чайковского виновным в действиях действующего президента России" ее не убеждают, несмотря на бойкот ее концерта.
Также Линив заявляла, что считает музыкальные произведения российских композиторов мировым достоянием, не подлежащим политическому бойкоту.
Оксана Линив родилась в городе Броды Львовской области. Это первая женщина в должности главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац.
Сейчас Оксана Линив дирижер и директор Муниципального театра в Болонье в Италии. Известная музыкант продолжает сотрудничать с россиянами.
В 2022 году она дирижировала вагнеровского "Летучего голландца" в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.
Также она на странице в социальной сети умалчивала о факте своего сотрудничества с российскими исполнителями. Она переводила все внимание только на дискуссию о целесообразности использования российской классической музыки.
К тому же, Линив утверждала, что умышленно оставила в своих программах произведения тех российских композиторов, чье творчество связано с Украиной.
На своем же сайте дирижер указала, что постоянно популяризирует только украинскую музыку на интернациональных сценах.
"В условиях российской войны против Украины, Оксана Линив является преданным культурным амбассадором своей родины и активно популяризирует украинскую музыку на интернациональных сценах, в частности, регулярно инициирует международные премьеры произведений современных украинских композиторов", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что дирижер попала в скандал из-за надписи на футболке.
Также мы писали, что в 2021 году Оксана Линив вышла замуж и показала фото со свадьбы.