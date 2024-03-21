Известная украинская дирижер исполнит оперу Чайковского на русском языке: детали скандала

Детали скандала

Львовская дирижер и музыкальный директор Муниципального театра Болонье Оксана Линов в июле 2025 года исполнит оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Саксонской государственной опере Дрездена (Германия).

Известно, что о начале продаж билетов на событие Саксонская государственная опера Дрездена открывает уже с апреля этого года.

Оксана Линов готовит оперу Чайковского на русском языке (скриншот)

В апреле 2022 года Оксана Линив, которая должна была участвовать в постановке оперы "Иоланта" российского композитора Петра Чайковского при участии российских музыкантов, заявляла, что "призывы сделать Чайковского виновным в действиях действующего президента России" ее не убеждают, несмотря на бойкот ее концерта.

Также Линив заявляла, что считает музыкальные произведения российских композиторов мировым достоянием, не подлежащим политическому бойкоту.

Что известно об Оксане Линив

Оксана Линив родилась в городе Броды Львовской области. Это первая женщина в должности главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац.

Сейчас Оксана Линив дирижер и директор Муниципального театра в Болонье в Италии. Известная музыкант продолжает сотрудничать с россиянами.

В 2022 году она дирижировала вагнеровского "Летучего голландца" в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.

Также она на странице в социальной сети умалчивала о факте своего сотрудничества с российскими исполнителями. Она переводила все внимание только на дискуссию о целесообразности использования российской классической музыки.

К тому же, Линив утверждала, что умышленно оставила в своих программах произведения тех российских композиторов, чье творчество связано с Украиной.

На своем же сайте дирижер указала, что постоянно популяризирует только украинскую музыку на интернациональных сценах.

"В условиях российской войны против Украины, Оксана Линив является преданным культурным амбассадором своей родины и активно популяризирует украинскую музыку на интернациональных сценах, в частности, регулярно инициирует международные премьеры произведений современных украинских композиторов", - говорится в сообщении.

Оксана Линов (фото: wikipedia)