Відома українська блогерка зі сльозами на очах заговорила про думки покінчити з життям

Деталі

Зі слів Самбурської, у неї виникали думки покінчити з життям через постійний хейт, який посипався на неї після скандальної вечірки блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів.

"І в цей момент ніхто навіть цього не знає і не розуміє, тому що ти посміхаєшся, ти виходиш в сторіс і в тебе все прекрасно. Там в інтернеті ти виключаєш камеру і починаєш просто ривіти. І ти не розумієш, що робити далі, в тебе все є, в тебе є гроші, в тебе є рідні, в тебе є люди, які тебе люблять, а тобі погано", - поділилася Таня.

Також вона зазначила, що дуже важливо надавати підтримку людям і бути лояльними до них, коли відчуваєш, що їм погано.

"Мені здається, що людям потрібно все ж таки трішечки розширювати свої знання, в тому плані, щоб знати, як підтримати, яке слово сказати, коли ти бачиш, що людині погано", - сказала інфлюенсерка.

Також вона порадила тим, у кого немає можливості звернутися до психолога, читати безкоштовну літературу, в якій можна знайти багато корисних порад. Або знайти фонди, які надають допомогу безкоштовно.

Позбутися суїцидальних думок Тетяні допомогла підтримка близьких людей.

Нагадаємо, 27 листопада 2021 року, в День пам’яті жертв Голодомору блогери влаштували гучну вечірку з нагоди дня народження Олександра Заліска. Туди була запрошена також Самбурська.

Її та інших інтернет-зірок розкритикували у мережі за цинічність і збочення.

Розважав гостей заходу ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету, тости, які промовляли, стоячи на столах.

Українців обурило й те, що ведучий опублікував в сторіз фотографію святкового столу, яку підписав: "Голодна блогерська туса”.