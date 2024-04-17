5 українських зірок, які хотіли покінчити з життям

У кожного бувають важкі періоди в житті, а особливо у зірок, чия тонка душевна організація завжди страждає від перенапруження. Деякі навіть зіштовхувалися з думками про самогубство. Проте, більшості з них вдалося подолати ці труднощі і впоратися із собою.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Світське життя, СТБ, Instagram Юлії Лущинської, KP.UA, Мій секрет.

Злата Огнєвіч

Виконавиця зізнавалася, що у 2015 році у неї був темний період, коли вона думала про те, щоби вкоротити собі віку.

Проте, дійшовші до межі, артистка знайшла в собі сили повернутися, адже усвідомила, що життя варте того, щоби його жити.

"Я втратила смак до життя, до їжі. У мене відбулися аутоімунні розлади. Я почувалася мертвою. Тільки яка дихає, лягає спати, прокидається. Але мертва. Цьому передувала депресія, самокопання і все інше. Я дійшла до того самого моменту, з якого не повертаються. Але я повернулася", - розповідала вона.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ектор Хіменес-Браво

В дитинстві колумбійський шеф-кухар страждав від насмішок і тиску батька й старшого брата. Майбутня зірка часто плакав та неодноразово думав про суїцид.

"Батькові подобалося насміхатися, знущатися над моїм виглядом. Я був дуже худорлявим. І те, який я мав вигляд, як я рухався, як бігав у футбол, що б я не робив - завжди були кепкування", - ділився ведучий.

"Я був наче клоун для них. І всі сімейні зустрічі, які в нас тоді відбувалися, це були найгірші моменти в моєму житті. Бо я знав, що буду цапом-відбувайлом. Я був у відчаї, дуже багато плакав... Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Чому так багато тиску? Я тричі намагався покінчити з життям, я вже не бажав жити...", - шокував зізнанням ресторатор.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Юлія Лущинська

Українська співачка Юлія Лущинська заявила, що отримувала погрози після виходу пісні "Танцюю гопака" та думала про суїцид.

Тоді вона була настільки розгублена і забита, що одного дня зачинилася у темній кімнаті і декілька годин плакала від болю.

"А потім підійшла до вікна 15-го поверху. І почала думати: "Навіщо я живу?", "А що я вже встигла зробити?", "А як відреагує мама, коли мене не стане?", "А чи буде сумувати сестра?". Я відкрила вікно. Подув сильний вітер. Лише один крок. І мене більше немає. І я більше не відчуваю той біль. Я не памʼятаю, що мене зупинило. Але я опинилась на підлозі", - розповідала артистка.

Згодом вона дізналась, що вагітна, і ця новина, за словами Лущинської, тримала її надалі від суїцидальних думок.

Юлія Лущинська (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Ангеліна Усанова

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова відверто розповідала, що хотіла покінчити життя самогубством через зраду чоловіка з її найкращою подругою.

Дівчина дуже важко переживала розрив стосунків за таких обставин. Усанова зізналася, що відчувала себе жалюгідною та безпорадною. Єдине, чого хотіла Ангеліна - накласти на себе руки.

"Це був дуже критичний момент у моєму житті, коли моя самооцінка була просто розбита. Важка тема… У такий період ти почуваєшся нікчемою, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Суцільна темрява", - ділилася вона.

Подолати проблеми та налагодити моральний стан співачці допомогли рідні та робота з психологом.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Анна Сагайдачна

Акторка з серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна перебувала у стосунках зі старшим на 17 років чоловіком. Через травматичний роман і постійні ревнощі дівчина задумувалась про самогубство.

Вона випитувала у коханого мало не всі деталі його особистого та інтимного життя.

Обранець артистки також страждав від алкоголізму. Будучи студенткою, Анна часто ночами шукала, у якому ресторані "загуляв" її бойфренд. Саме в той період вона стала задумуватися про самогубство.

"Це був міст Патона. Це якраз був період моїх нічних скитань, у пошуках тієї людини, де ж вона пиячить і з ким. І коли він не відповідав, я не хотіла повертатися у квартиру через страх самотності. Я йшла вночі на міст Патона і думала не про хороше. Я розуміла, що цим стосункам настане кінець, але я його відтягувала", - зізнавалась Сагайдачна.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)