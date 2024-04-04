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Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото)

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Юлія Любченко

Саша Бо - відома українська блогерка, яка є мотиватором для багатьох дівчат, вирішила кардинально змінити свій образ та показати це у соцмережі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Саші.

Саша Бо кардинально змінила стиль

Популярна блогерка Саша Бо показала, наскільки кардинально змінила свій звичний  імідж та порівняла себе у минулому з теперішньою собою.

Дівчина зізналась, що одного дня прокинулася вранці й просто вирішила поїхати у салон та пофарбувати волосся, аби змінитися. Більша кількість фоловерів підтримали Сашу та підкреслили, що з новим кольором волосся  її вигляд став набагато молодшим.

Скріншоти

Саша Бо пофарбувалася в темніший колір, також зробила густий чубчик та вкоротила довжину. Раніше вона мала біля обличчя світлі пасма, які дуже подобалися деяким її прихильникам, але настав час для змін.

Відео з оновленим кольором волоссям Бо підписала простою і лаконічною фразою: "Нова я". Вона також додала, що вже звикла до свого іміджу.

А ось у stories Саша виклала кілька фотографій, де явно видно різницю між її образами. 

Саша також жартома прокоментувала інший свій колаж, який вона зробила з нагоди зміни іміджу: "Ніщо так не прикрашає мене, як впевненість в погляді, і пару пластичних операцій".

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