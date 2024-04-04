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Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Юлия Любченко

Саша Бо - известная украинская блогерша, которая является мотиватором для многих девушек, решила кардинально изменить свой образ и показать это в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Саши.

Саша Бо кардинально изменила стиль

Популярная блогерша Саша Бо показала, насколько кардинально изменила свой привычный имидж и сравнила себя в прошлом с нынешней собой.

Девушка призналась, что однажды проснулась утром и просто решила поехать в салон и покрасить волосы, чтобы измениться. Большее количество фолловеров поддержали Сашу и подчеркнули, что с новым цветом волосы ее вид стал намного моложе.

Скриншоты

Саша Бо покрасилась в более темный цвет, также сделала густую челку и укоротила длину. Раньше она имела у лица светлые пряди, которые очень нравились некоторым ее поклонникам, но пришло время для перемен.

Видео с обновленным цветом волос Бо подписала простой и лаконичной фразой: "Новая я". Она также добавила, что уже привыкла к своему имиджу.

А вот в stories Саша выложила несколько фотографий, где очевидно видна разница между ее образами.

Саша также в шутку прокомментировала другой свой коллаж, который она сделала по случаю смены имиджа: "Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций".

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