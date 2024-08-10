Відома українська акторка розповіла про пропозиції співпраці в "ДНР"

Так, зі слів артистки, свого часу її запрошували приєднатися до театральної трупи в "ДНР". Звісно ж, вона відмовилася.

"Мені те противне було. Ну воно не моє, воно не відгукується у мене, викликає ненависть", - зізналася Олена.

Також Хохляткіна розповіла, що у період, коли вона жила у Донецьку, для неї було принципово грати вистави українською мовою.

Олена Хохляткіна (фото: скріншот з відео)

“Там були звичайно ці коментарі про мову, про регіон, хохлів, хохляцьку мову. Я вибухала одразу на ці коментарі. Чому? Тому що з дитинства я росла з українськими піснями", - поділилася знаменитість.

І хоч і люди в деяких регіонах завжди були переважно російськомовними, або вживали діалект, акторка каже, що це завжди була Україна.

"І діти мої слухали пісні і колиськові українською мовою. І дякувати Богу, що творче середовище у нас завжди україномовне було. Хоча школи і друзі це все була інша мова", - зазначила артистка.

Коротка біографія Олени Хохляткіної

Олена народилася та виросла у Херсоні. Творчу кар'єру розпочинала у трупі Херсонського Театру ім. Куліша. Потім багато років була провідною актрисою у Донецькому національному академічному музично-драматичному театрі.

Із початком військових дій на Донбасі із чоловіком (зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Віктором Ждановим) та дітьми поїхала до Києва. Нині Олена служить у столичному театрі ім. Франка.