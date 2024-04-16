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Відома українська акторка показала свою нову сторону завдяки фотосесії

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлія Любченко

Анастасія Цимбалару - відома українська акторка, яка останнім часом дивує своїми новими фотосесіями. Можливо, так вона реагує на своє розлучення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Анастасія Цимбалару показала оригінальні фото

Як відомо, нещодавно акторка розлучилась зі своїм чоловіком та колегою Григорієм Баклановим. І саме після цього жінка почала робити цікаві фотосесії та ділитися їхніми результатами у соцмережі. 

Крайню фотосесію Насті можна назвати трохи дивакуватою та оригінальною, адже акторка вибрала дуже незвичайне вбрання. Особливу увагу на себе притягують брюки акторки. 

Ця фотосесія дійсно доволі цікава, і навіть сама Цимбалару підкреслила це описом до фотокарток. 

"Дамо право на життя цій трохи дикуватій стороні Анастасії Ігорівни. Як вам вона? Розгледіла і випустила на волю", - пише сама Настя.

Анастасія Цимбалару показала свою нову сторону (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Виходячи з її слів, такий стиль не є притаманний акторці, і Настя просто вирішила відчути себе по-новому та віднайти в собі скриті сторони.

Жінка одягнула чорний боді, і він став єдиною річчю в образі Анастасії, яка є звичайною. Також відзеркалюючі брюки, які нагадують космічну атмосферу і головний убор зроблений з заколок. 

Свій особливий лук Настя доповнила гостроносими сріблястими туфлями та яскравим макіяжем, який робить образ довершеним та цілісним.

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