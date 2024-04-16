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Известная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессии

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлия Любченко

Анастасия Цимбалару – известная украинская актриса, которая в последнее время удивляет своими новыми фотосессиями. Возможно, так она реагирует на свой развод.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Анастасия Цимбалару показала оригинальные фото

Как известно, недавно актриса рассталась со своим мужем и коллегой Григорием Баклановым. И именно после этого женщина начала делать интересные фотосессии и делиться их результатами в соцсети.

Крайнюю фотосессию Насти можно назвать интересной и оригинальной, ведь актриса выбрала очень необычный наряд. Особое внимание на себя притягивают брюки актрисы.

Эта фотосессия действительно интересная, и даже сама Цимбалару подчеркнула это описанием к фотографиям.

"Дадим право на жизнь этой немного диковатой стороне Анастасии Игоревны. Как вам она? Рассмотрела и выпустила на свободу", - пишет сама Настя.

Анастасия Цимбалару показала свою новую сторону (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Исходя из ее слов, такой стиль не присущ актрисе, и Настя просто решила почувствовать себя по-новому и найти в себе скрытые стороны.

Женщина надела черный боди, и он стал единственной вещью в образе Анастасии, которая является обычной. Также светоотражающие брюки, напоминающие космическую атмосферу и головной убор, сделанный из заколок.

Свой особый лук Настя дополнила остроносыми серебристыми туфлями и ярким макияжем, который делает ее образ совершенным и цельным.

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