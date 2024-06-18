ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома українська акторка доєдналася до лав ЗСУ

Вівторок 18 червня 2024 11:55
UA EN RU
Відома українська акторка доєдналася до лав ЗСУ Марія Агапітова (фото: Facebook акторки)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка театру імені Лесі Українки Марія Агапітова повідомила, що мобілізувалась до війська і тепер буде захищати нашу країну від окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ

Зі слів акторки, вона хотіла стати військовослужбовицею ще у 2022 році, однак тоді їй відмовили.

"2022 року, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: "Настане і твій час". Ось він і настав! Я встаю на захист своєї країни!", - заявила Марія.

Також Агапітова звернулася до своїх шанувальників із проханням про допомогу.

Відома українська акторка доєдналася до лав ЗСУ

Марія Агапітова (фото: Facebook акторки)

Вона зізналася, що отримала все необхідне для служби, однак забезпечення жінок становить певні труднощі.

Акторці потрібна жіноча броня, але вона не в змозі придбати її самостійно, тому оголосила про збір коштів на суму в 50 тисяч гривень.

"Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче", - поділилася Марія.

Раніше ми розповідали, що Сергій Жадан вирішив приєднатися до ЗСУ.

Також мобілізувався лідер відомого українського рок-гурту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні Актори
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення