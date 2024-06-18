Відома українська акторка доєдналася до лав ЗСУ

Українська акторка театру імені Лесі Українки Марія Агапітова повідомила, що мобілізувалась до війська і тепер буде захищати нашу країну від окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ

Зі слів акторки, вона хотіла стати військовослужбовицею ще у 2022 році, однак тоді їй відмовили.

"2022 року, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: "Настане і твій час". Ось він і настав! Я встаю на захист своєї країни!", - заявила Марія.

Також Агапітова звернулася до своїх шанувальників із проханням про допомогу.

Марія Агапітова (фото: Facebook акторки)

Вона зізналася, що отримала все необхідне для служби, однак забезпечення жінок становить певні труднощі.

Акторці потрібна жіноча броня, але вона не в змозі придбати її самостійно, тому оголосила про збір коштів на суму в 50 тисяч гривень.

"Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче", - поділилася Марія.