Известная телеведущая обратилась к желающим помочь "Охматдету": есть важный момент

8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве - "Охмадет". Из-за атаки пострадали десятки пациентов. Множество людей ринулось на помощь. К желающим принять участие обратилась украинская телеведущая Маричка Падалко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу ведущей.

В соцсети Маричка выставила пост в котором призвала жителей столицы остановиться. Падалко отмечает, что киевляне, которые хотят помочь - прекрасны, однако людей на месте хватает.

Ведущая объясняет, что подъехать к больнице - невозможно, а к разбитому корпусу перестали пускать даже прессу. Кроме этого, на место прибыло много волонтерских фондов, активистов и все пытаются помочь. Пакеты с гуманитаркой принимают на входе.

Она добавляет, что воды хватает, однако пострадавшим нужна кровь.

"Прямо в толпе ищут первую (-) кровь", - отмечает Падалко.

В комментариях к посту люди поделились своими переживаниями по поводу трагедии. Вот некоторые из них:

Сколько нужно атомных бомб для уничтожения России? Давайте задонатим.

Украинская нация - лучшая в мире, готовая всегда прийти на помощь. Слава Богу, что у нас такие люди.

Отчаяние. Почему весь мир за этим наблюдает как в зоопарке, а мы даже отвечать не вправе...

Хотелось помочь, но не понимаю, какая помощь актуальна этот час там на месте, кроме сборов...

Горжусь и благодарю каждого, кто объединился для помощи в этот тяжелейший день.

Что известно об атаке в Киеве 8 июля

Утром 8 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Оккупанты выпустили несколько ракет, которыми повредили жилые дома и корпус детской больницы "Охматдет".

Попадания были зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.

На местах происшествия работают оперативные службы, а также на помощь пришли гражданские. Люди приобщились к разбору завалов, в частности - в больнице, где пострадали дети.

Под удар попал корпус, в котором дети проходили очистку крови при почечной недостаточности: повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение.