Відома телеведуча розкрила свій секрет, як добре виглядати в 48 років

Як зазначила Доротюк, усім цікаво дізнатися, як 48-річна ведуча харчується та які б'юті-процедури робить, щоб так бездоганно виглядати.

"Слухай, ну я вважаю, що я виглядаю на свої 48. Мої 48 - такі. У когось вони інші. Б'юті-процедури... Цього літа я зробила три процедури RF-ліфтингу. Хто хоче подивитися, подивиться, що це таке. Це процедура, яка щось там стимулює всередині, що робить твоє обличчя більш підтягнутим", - зазначила знаменитість.

Також вона відверто розповіла, що кожного разу, коли хотіла щось зробити - ставила собі певне вікове обмеження.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Ось хотіла, наприклад, прибрати зморшки чи ще щось. Думала, зроблю після 40 років. У 40 я вирішила, може, після 45. Станом на зараз, я думаю, може, після 50?" - зазначила Падалко.

Телеведуча наголосила, що поки що не робить цього не тому, що, вважає, що цього не можна робити і потрібно виглядати натурально.

"Просто я не впевнена, що мені буде краще від цього. Я не впевнена, що від того, що в мене пропадуть зморшки біля очей, які є відображенням усіх моїх усмішок і не тільки. Я не впевнена, що я від цього виглядатиму краще . Можливо, якби я була на 100% впевнена, що я буду виглядати краще, я б це зробила. Я не бачу в цьому ніякого криміналу" - підсумувала вона.

"Мені мої 48 подобаються такими, якими вони є", - зазначила Марічка Падалко.

На відео цей момент можна переглянути з 01:40:01.