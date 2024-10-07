Известная телеведущая раскрыла свой секрет, как хорошо выглядеть в 48 лет

Как отметила Доротюк, всем интересно узнать, как 48-летняя ведущая питается и какие бьюти-процедуры делает, чтобы так безупречно выглядеть.

"Слушай, ну я считаю, что я выгляжу на свои 48. Мои 48 - такие. У кого-то они другие. Бьюти-процедуры... Этим летом я сделала три процедуры RF-лифтинга. Кто хочет посмотреть, посмотрит, что это такое. Это процедура, которая что-то там стимулирует внутри, что делает твое лицо более подтянутым", - отметила знаменитость.

Также она разоткровенничалась, что каждый раз, когда хотела что-то сделать - ставила себе определенное возрастное ограничение.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Вот хотела, например, убрать морщины или еще что-то. Думала, сделаю после 40 лет. В 40 я решила, может, после 45. По состоянию на сейчас, я думаю, может, после 50?" - отметила Падалко.

Телеведущая подчеркнула, что пока не делает этого не потому, что, считает, этого нельзя делать и нужно выглядеть натурально.

"Просто я не уверена, что мне будет лучше от этого. Я не уверена, что от того, что у меня пропадут морщины возле глаз, которые являются отражением всех моих улыбок и не только. Я не уверена, что я от этого буду выглядеть лучше. Возможно, если бы я была на 100 % уверена, что я буду выглядеть лучше, я бы это сделала. Я не вижу в этом никакого криминала", - подытожила телезвезда.

"Мне мои 48 нравятся такими, какими они есть", - отметила Маричка Падалко.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:40:01.