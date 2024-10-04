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Відома співачка відповіла, що насправді її поєднує з Потапом

SWOIIA і Потап (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Катя Гуменюк, яка більш відома як Ассоль, а віднедавна виступає під псевдонімом SWOIIA, розповіла про співпрацю з Потапом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Олексію Суханому.

Зі слів артистки, Потап ніколи не називав її своїм продюсером. Хоча в інформаційному просторі була саме така інформація.

"Я казала, що це не так дуже багато разів, і мені здається, що він теж десь казав. Але насправді ми з нім просто зробили декілька пісень І вони дуже класні і я їх дуже люблю. Я вдячна за цю співпрацю, але він ніколи не був моїм продюсером. Це неправда", - розповіла знаменитість.

Також SWOIIA розповіла про поради, які він їй давав.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Коли ми створювали пісню "Сестра", наприклад, тому що ми її робили в тандемі. Це був мій посил зробити пісню про жінок. Я написала Льоші і я сказала: "Слухай, у мене така ідея, давай зробимо. І ми почали просто робити пісню", - поділилася співачка.

Артистка каже, що у репера є хороший досвід написання пісень і до них можна по-різному ставитися. Однак на той час вони були актуальні і це були хіти.

"Мені дуже шкода, що ось так у нього в житті якось склалось. Але я не суддя і я не зможу його зрозуміти, тому що він знаходиться там, а я сиджу тут. Ми у різних реальностях", - зазначила виконавиця.

 

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