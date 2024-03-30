Відома співачка зізналася, як змінився її шлюб з чоловіком на тлі війни: "У кожного свої справи"

Альона Омаргалієва розповіла, як змінились її стосунки з Тамерланом

Відоме українське подружжя Альони Омаргалієвої й Тамерлана для багатьох є прикладом сімейної ідилії. Та, як відомо кожному, під час війни далеко не кожній родині вдалося зберегти гарні стосунки.

Але є й представники справжнього кохання, наприклад, родина українських артистів - Тамерлан та Альона, які навпаки зблизилися.

Альона Омаргалієва (фото: прес-служба співачки)

"Ми стали ще ближче, ніж будь-коли. Усі зміни навколо ми переживаємо разом, хоч зараз ми й рідше бачимось. У кожного в нашій сім’ї свої справи: я займаюсь творчістю, Тамерлан допомагає військовим, син ходить на футбол. Всі ми маємо свої заняття, але наша любов один до одного з усіма розлуками лише збільшується. Цьогоріч ми відсвяткували 10-річчя подружнього життя. Хіба це не доказ нашого щирого кохання?", - розповіла Альона.

Раніше Тамерлан казав, що він активно займається волонтерськими справами та виконує спецзавдання.

Також відомо, що наразі Тамерлан допомагає захищати нашу країну від ворога, а сама ж співачка займається вихованням сина й будує творче життя, щоправда, вже без чоловіка. Та, за словами Альони, Тамерлан її підтримує у всьому.

Альона Омаргалієва про відносини з чоловіком (фото: пресс-служба артистки)

"Тамерлан підтримує мене максимально, як тільки може. Звичайно, що зараз в нього немає багато часу на це, але я завжди раджусь з ним, прислухаюсь. Саме він запропонував запросити жінок, у яких серед близьких є військові, заспівати приспів "На краю" разом зі мною. Це дуже потужна ідея, яку ми втілили у життя", - зізналась співачка.