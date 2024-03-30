UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відома співачка зізналася, як змінився її шлюб з чоловіком на тлі війни: "У кожного свої справи"

Альона Омаргалієва з Тамерланом (фото: прес-служба співачки)
Автор: Юлія Любченко

Альона Омаргалієва і Тамерлан - відома українська родина, чиї стосунки змінилися під час повномасштабної війни.

В ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler) співачка відкрила завісу сімейних відносин з Тамерланом.

Альона Омаргалієва розповіла, як змінились її стосунки з Тамерланом

Відоме українське подружжя Альони Омаргалієвої й Тамерлана для багатьох є прикладом сімейної ідилії. Та, як відомо кожному, під час війни далеко не кожній родині вдалося зберегти гарні стосунки. 

Але є й представники справжнього кохання, наприклад, родина українських артистів - Тамерлан та Альона, які навпаки зблизилися. 

Альона Омаргалієва (фото: прес-служба співачки)

"Ми стали ще ближче, ніж будь-коли. Усі зміни навколо ми переживаємо разом, хоч зараз ми й рідше бачимось. У кожного в нашій сім’ї свої справи: я займаюсь творчістю, Тамерлан допомагає військовим, син ходить на футбол. Всі ми маємо свої заняття, але наша любов один до одного з усіма розлуками лише збільшується. Цьогоріч ми відсвяткували 10-річчя подружнього життя. Хіба це не доказ нашого щирого кохання?", - розповіла Альона. 

Раніше Тамерлан казав, що він активно займається волонтерськими справами та виконує спецзавдання.

Також відомо, що наразі Тамерлан допомагає захищати нашу країну від ворога, а сама ж співачка займається вихованням сина й будує творче життя, щоправда, вже без чоловіка. Та, за словами Альони, Тамерлан її підтримує у всьому. 

Альона Омаргалієва про відносини з чоловіком (фото: пресс-служба артистки)

"Тамерлан підтримує мене максимально, як тільки може. Звичайно, що зараз в нього немає багато часу на це, але я завжди раджусь з ним, прислухаюсь. Саме він запропонував запросити жінок, у яких серед близьких є військові, заспівати приспів "На краю" разом зі мною. Це дуже потужна ідея, яку ми втілили у життя", - зізналась співачка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесуСпіваки