Украинская поп-звезда умилила кадрами с дочкой-именинницей: трогательное видео

В семье популярной украинской украинской певицы Светланы Тарабаровой сегодня праздник - ее средней дочери Марии исполняется 4 года. В связи с этим артистка опубликовала милое видео с именинницей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

"Сегодня в нашей семье праздник - день рождения нашей мечты - Марии", - отметила в подписи к видео мама троих детей.

На трогательных кадрах показана атмосфера утра именинницы: залитая солнечными лучами комната, украшенная воздушными шарами и семейными фото. Маленькая Мария радуется своему дню рождению, а старший брат Иван трогательно целует ее в щечку. Также на видео есть сама Светлана и младшая дочь Полина, которой 1 год.

"4 года, как я - мама дочери, и это бесценно. Мария научила нас железному терпению, спонтанности, умению удивляться простым вещам. Именно после рождения Марии я теперь слышу частенько выражение от мужа - ну вот, смотри на себя со стороны, а я в нашу защиту с Марией отвечаю шутливо - в наше время у девочки должен быть характер. Одним словом, я снова утром вся в слезах от счастья", - отметила певица.

Светлана с двумя детьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Как отреагировали в сети

Фолловеры тут же принялись комментировать публикацию Тарабаровой:

"Поздравляем доченьку! Мария, будь счастлива, и счастливой судьбы тебе"

"Лучшие и искренние пожелания! Пусть жизнь Марии всегда будет яркой, как ее улыбка, и сладкой, как любимые конфеты!"

"Мир дрожит в ожидании, пока Мария будет править Вселенной"

"С днем ​​рождения, крошка. Пусть растет счастливой, главное здоровой, столь же позитивной и невероятно творческой"

"Счастливого детства под мирным небом".

Напомним, Тарабарова вместе со своим супругом, концертным директором Алексеем Бондарем воспитывают 3-х детей: 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и годовая Полину.

Певица с супругом и детьми (фото: instagram.com/tarabarova)