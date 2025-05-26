Відома співачка відверто розповіла про свою залежність від алкоголю: "Був запійний період"

На запитання Дьоміна, чи вживала вона заборонені речовини, співачка відповіла, що ні. Водночас у неї були "непрості" стосунки з алкоголем.

"Моя тема - це алкоголь. Ми якщо з друзями зустрічалися, то могли "нарізатися", - чесно зізналася вона.

Водночас вона сказала, що ця згубна звичка також була у батька та його рідних.

"Був момент, коли був запійний період. Так, ну що ж, гени, у мене татові гени. А в тата, я так зрозуміла, у нього по роду йде ця історія", - зазначила співачка.

"Ну кармічно на мені лежить дуже багато. Змінити сценарій мого роду, це дуже складно, але якщо я вже для цього тут, так вирішив Творець, значить, будемо працювати. Хто говорив, що буде легко?" - підкреслила Валевська.

Проте зараз Наталія повністю відмовилася від алкоголю.

"На сьогоднішній день я не вживаю алкоголь. На сьогоднішній момент я не палю, у мене немає шкідливих звичок. Я вважаю, що вся ця історія нав'язана, придумана і нами "ляльководять". Я знаходжу радість життя без цих усіх додаткових псевдостимуляторів, які роблять його яскравішим у лапках", - підсумувала співачка.

Хто така Наталя Валевська

Наталя Валевська - українська співачка, відома завдяки перемозі в телепроєкті "Шанс" у 2005 році.

Вона народилася 10 червня 1981 року в Хмельницькому та здобула освіту в Київському національному університеті культури та мистецтв.

Її творчий шлях охоплює понад 50 авторських пісень українською та російською мовами, а також численні виступи в Україні та за кордоном.

З 2009 року Наталя очолює свій благодійний фонд, спрямований на підтримку дітей-сиріт, осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення. Особливо активною вона стала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організовуючи благодійні концерти та надаючи допомогу Збройним силам України.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)