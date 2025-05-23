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"Я дуже люблю пиво". Алієв чесно розповів про три кодування та повернення до алкоголю

П'ятниця 23 травня 2025 08:42
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"Я дуже люблю пиво". Алієв чесно розповів про три кодування та повернення до алкоголю Олександр Алієв пояснив, чому більше не кодується від алкоголю (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олександр Алієв розповів, чому раніше був змушений закодуватися від алкоголізму та коли вперше спробував спиртне.

Ексфутболіст по-справжньому напився у 8 років і був тричі закодований. Він не радить повторювати свій досвід. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Алієва Славі Дьоміну в YouTube.

"Вшивали мені петлю в дупу - і все. Спочатку на три роки. Потім я не пив чотири", - розповів про досвід кодування спортсмен.

За словами Алієва, на перше кодування його підштовхнув ультиматум Ігоря Суркіса.

"Він сказав: "Я тебе вижену". Я вже чудово зрозумів, що мені - дупа. Тоді я пішов й закодовувався", - поділився Олександр.

Згідно з його словами, після цього він розпочав справжню кар'єру: став кращим футболістом, поїхав до "Локомотиву" і налагодив добрі стосунки з Суркісом.

Після того, як він покинув "Динамо", вони не спілкувалися 7 років. Пізніше алкоголь знову увірвався у його життя.

"Я зірвався. Потім з однією дівчиною зустрічався і ми розійшлися, тож тоді теж були проблеми. Вона мені все казала: "Алкоголь, алкоголь". Я от заради неї пішов і закодувався", - розповів він.

&quot;Я дуже люблю пиво&quot;. Алієв чесно розповів про три кодування та повернення до алкоголюЕксфутболіст "Динамо" про проблеми з алкоголем (скриншот)

Сьогодні Алієв більше не закодований. Він не приховує, що продовжує пити. Для нього алкоголь - це можливість розслабитися та бути веселим й компанійським.

"Я люблю дуже пиво. Я не приховую: обожнюю пити пиво. Горілку я п'ю тільки тоді, коли приїду десь на природу. Я ще раз кажу: коли гарна закуска - ось це я люблю", - зізнався він.

Водночас Алієв наголосив, що категорично проти, аби його син курив чи напивався.

"Я завжди, коли даю інтерв'ю, кажу молодим: не повторюйте моїх помилок", - зазначив він.


Що відомо про Олександра Алієва

Він - відомий український футболіст. Виступав за "Динамо" та збірну України.

Має російське походження. Народився 3 лютого 1985 року в Хабаровську. Там прожив до 12 років. У 1999-му перебрався до України, де розпочав спортивну кар'єру.

Від початку повномасштабного вторгнення долучився до ТРО. Навіть заочно був засуджений у РФ до 7 років та оголошений в розшук.

Нагадаємо, раніше Олександр Алієв розповів, де служить в ЗСУ та чому продовжує говорити російською мовою.

Ексфутболіст також має 16-річну доньку та 14-річного сина від колишньої дружини.

У квітні його затримала поліція за порушення правил дорожнього руху. Тоді правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, проте він спростовував, що був п'яний.

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