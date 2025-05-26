Известная певица откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя: "Был запойный период"

На вопрос Демина употребляла ли она запрещенные вещества, певица ответила, что нет. В то же время у нее были "непростые" отношения с алкоголем.

"Моя тема - это алкоголь. Мы если с друзьями встречались, то могли "нарезаться", - честно призналась она.

В то же время она сказала, что эта пагубная привычка также была у отца и его родных.

"Был момент, когда был запойный период. Да, ну что же, гены, у меня папины гены. А у папы, я так поняла, у него по роду идет эта история", - отметила певица.

"Ну кармически на мне лежит очень много. Сменить сценарий моего рода, это очень сложно, но если я уже для этого тут, так решил Творец, значит, будем работать. Кто говорил, что будет легко?" - подчеркнула Валевская.

Однако сейчас Наталья полностью отказалась от алкоголя.

"На сегодняшний день я не употребляю алкоголь. На сегодняшний момент я не курю, у меня нет вредных привычек. Я считаю, что вся эта история навязана, придумана и нами "кукловодят". Я нахожу радость жизни без этих всех дополнительных псевдостимуляторов, которые делают ее ярче в кавычках", - подытожила певица.

Кто такая Наталья Валевская

Наталья Валевская - украинская певица, известная благодаря победе в телепроекте "Шанс" в 2005 году.

Она родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком и получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Ее творческий путь охватывает более 50 авторских песен на украинском и русском языках, а также многочисленные выступления в Украине и за рубежом.

С 2009 года Наталья возглавляет свой благотворительный фонд, направленный на поддержку детей-сирот, лиц с инвалидностью и социально незащищенных слоев населения. Особенно активной она стала после начала полномасштабного вторжения России в Украину, организовывая благотворительные концерты и оказывая помощь Вооруженным силам Украины.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)