Відома співачка розсекретила, як починався її роман із майбутнім чоловіком: "Не планувала шлюб та дітей"

Як Анна познайомилася з майбутнім чоловіком

З композитором та музикантом Дмитром Саратським співачка познайомилася у 26 років - у день її народження. На той момент у дівчини закінчилися стосунки, та їх із сестрою запросили виступити на закритті дитячого фестивалю в "Артеку".

Як зазначила Анна, вона була дуже засмучена і не хотіла нікого бачити. А її майбутній чоловік займався музичним оформленням та писав альбом для дітей.

"Ми опинилися в одному літаку. Ми летіли туди разом, а перед цим ми перетиналися мільярд разів на різних концертних майданчиках, оскільки він був клавішником у Пономарьова, працював із Мікою Ньютон", - згадала співачка.

А аеропорту після заходу він підійшов до неї з аркушем паперу, де написав свій телефон.

"Він сказав, що композитор і хоче написати мені пісню", - відверто сказала Завальська.

Потім вони ще кілька разів зустрічалися, але романтичні стосунки почалися не відразу.

Анна Завальська та Дмитро Саратський (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Як розвивалися стосунки з Дмитром Саратським

Співачка чесно зізналася, що спочатку бачила у композиторі лише друга.

"Я спеціально говорила йому про свої закоханості, про колишні стосунки, спеціально щоб показати, що я тебе на цій території бачу, я не хочу сюди пускати", - зазначила Анна.

Проте чоловік був цілеспрямованим та наполегливим. Він запропонував їй поїхати на Новий рік разом до Львова.

"Він сказав: "Я обіцяю, ми просто поїдемо-погуляємо, я зніму два окремі номери, і все буде добре", - згадує Завальська.

Анна Завальська із сином (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Однак, коли вони приїхали, в готелі "Відень" було заброньовано один номер, а інших вільних уже не було. І тоді її майбутній чоловік пообіцяв, що він як джентльмен не порушить її особисті кордони. Це дуже сподобалось дівчині, і після приїзду до Києва вони почали зближуватися.

"Було почуття, що ця людина тримала мене за руку завжди, і я хочу, щоб це тривало", - розповіла артистка.

Водночас вона наголосила, що вони не планували шлюб та народження дітей.

"Ми з Дімою не планували шлюб, не планували дітей. У принципі, у нас не було таких спільних планів, воно просто так йшло. Ми просто разом жили, щось створювали", - зазначила вона.

Що відомо про гурт "Алібі"

Анна разом зі своєю сестрою Ангеліною співала у популярній групі "Алібі". Їхнім продюсером був батько.

У 2002 році вийшов дебютний альбом колективу під назвою "Дві сльози", а потім була презентована і платівка "Так чи Ні". Після цього гурт був дуже популярний.

У 2012 році сестри оголосили про розпад колективу та зайнялися особистим життям та сольними проектами.

Проте у 2021 році вони взяли участь у 11 сезоні шоу "Голос країни". У проекті артистки розповіли, що зважилися на "перезавантаження" і тепер називають свій гурт The Alibi Sisters.

Анна Завальська з чоловіком та сином Іллею (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)