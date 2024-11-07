Известная певица рассказала об угрозах Цекало: "Сделаю все, чтобы вас не было"

Участница популярной в 2000-х годах группы "Алиби" Анна Завальская честно рассказала о том, что известный российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало угрожал им из-за того, что они отказались от сотрудничества с ним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.

Анна отметила, что все переговоры всегда вел продюсер группы - их отец Александр Завальский. Единственный, с кем общались девушки, был Александр Цекало. Они познакомились, когда работали с Дмитрием Климашенко.

Цекало очень понравились девушки, по словам Анны, он "влюбился" в них, когда увидел, как они работают. Это все происходило за кулисами в Киеве.

"Мы общались, дружили, встречались на каких-то проектах. Он приглашал нас на "Песню года", он вел ее с Иваном Ургантом. Как-то он так горел нами. То есть он включил этого продюсера, и это при том, что папа очень корректно позволял это общение", - отметила артистка.

Также Цекало сказал, что именно группа "Алиби" виновата в том, что он снова захотел заниматься шоу-бизнесом. Он предложил сестрам Завальским выступить со скрипками, однако те отказались, так как давно не занимались этим.

Группа "Алиби" в 2000- х (фото: wikipedia.org)

Однако окончательную точку в их рабочих отношениях поставила ситуация, когда Цекало хотел взять песню группы "Алиби" как саундтрек к фильму "Ландыш серебристый". Тогда как раз у девушек вышла песня "Исповедь" на русском языке, и Цекало хотел использовать ее.

"Ми спросили: "Кто будет ее петь?" - "Ну не вы, мы просто возьмем песню". И почему-то у нас было такое внутреннее решение, что этого не должно быть. Это было внутреннее бунтарство", - поделилась певица.

Также Анна отметила, что российские компании не раз предлагали группе "Алиби" подписать контракт и полностью контролировать их работу.

"Мы никогда не спешили с такими решениями. И это был ключевой момент, когда мы отказали", - подчеркнула она.

В случае с предложением Цекало отец сестер Завальский поставил точку и сказал, что они отказываются, чтобы их песню использовали в фильме.

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"Он поставил свои условия. Или песню исполняют девушки (группа "Алиби" - ред.) и вы все прописываете", - отметила певица.

Этот ответ привел в бешенство Цекало.

"Это довело его до бешенства и агрессии". Это была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?" - вспомнила артистка.

Также российский продюсер стал угрожать девушкам.

"Я сделаю все, чтобы вас не было в России", - сказал тогда Александр Цекало.

"Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это очень возмутило тогда", - откровенно рассказала Анна.

Кто такой Александр Цекало

Цекало - советский и российский шоумен, телеведущий, актер, певец, режиссер, сценарист и продюсер.

Родился и вырос в Киеве.

В 1985 году вместе с будущей женой Лолитой Милявской Цекало образовал кабаре-дуэт "Академия", а в 1989 году они приехали в Москву. Дуэт выступал на эстраде, в клубах и ресторанах, а к середине 1990-х годов он стал одним из самых популярных ансамблей. Далее развивал свою карьеру в Москве.

С 2008 по 2019 год состоял в браке с Викторией Галушкой - младшей сестрой Веры Брежневой.

Цекало и Милявская в 1990-х (фото: wikipedia.org)

Что известно о группе "Алиби"

Украинский дуэт "Алиби" был основан в 2001 году. В нем пели родные сестры Анна Завальская и Ангелина Завальская, а их продюсером стал отец Александр Завальский.

Сначала в творчестве дуэта принимал участие композитор, исполнитель и саунд-продюсер Дмитрий Климашенко. За время работы с ним группа выпустила два сингла: "Алиби" (именно он стал решающим для названия группы) и "На Різдво", записала два видеоклипа: "Алиби" и "Две слезы", а также альбом "Две слезы".

Группа прекратила свое существование в 2012 году. Девушки занялись сольными проектами, а также занимались личной жизнью.

Анна Завальская с сыном (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Ангелина Завальская вышла замуж за ведущего Александра Колодия. В браке у пары родился сын Кирилл, а в мае 2016 года исполнительница подтвердила, что стала мамой во второй раз - у нее родилась дочь.

Анна Завальская вышла замуж за композитора и музыканта Дмитрия Саратского. 11 декабря 2016 у них родился сын.

Анна и Ангелина Завальские сейчас (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)