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Відома співачка подала заявку на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

СолоХа (Фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Любов Блажко

Популярна українська виконавиця СолоХа заявила, що подала заявку на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025". Артистка оголосила у соцмережах, що готова спробувати свої сили та позмагатися за можливість представляти нашу країну на міжнародній пісенній сцені.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає про це детальніше.

Що відомо

"Друзі! Сьогодні перший день подачі заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення". І я вже подала цю заявку!" - написала СолоХа у блозі.

Співачка також зазначила, що вже розпочала підготовку до заходу. Вона написала, що разом зі своєю командою створила пісню, яка, як сподівається, сподобається слухачам.

"Багато репетицій та часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите. В добрий шлях! З Богом!" - додала виконавиця.

СолоХа подала заявку на Нацвідбір на "Євробачення-2025" (Фото: instagram.com/soloha_official) 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники підтримали рішення зірки та побажали їй успіхів у реалізації задуманого. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Це така велика праця… нехай Господь допоможе Вам"
  • "Ви дуже харизматична та гарно співаєте. Все вийде"
  • "Тримаємо за Вас кулачки!"
  • "Дорогенька, вітаю тебе. Мій голос за тебе. Щиро бажаю тобі перемоги на Нацвідборі. Ти гідна цього". 

Як відомо, Національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2025" офіційно розпочався 17 вересня. Потенційні учасники мають можливість подати заявку до 10 листопада. Переможець Нацвідбору поїде до Швейцарії представляти нашу країну і позмагатися за право забрати омріяний переможний кубок.

Нагадаємо, СолоХа - українська попвиконавиця, справжнє ім'я якої Тереза Балашова. Також виступала в минулому під творчим псевдонімом Тереза Франк.

Кадри з соцмереж співачки (Фото: instagram.com/soloha_official) 

Перемогла на фестивалі "Весняна хвиля" у 2006 році. У 2010-му році стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон".

У 2011-му році співпрацювала з телеканалом "ОTV", де була ведучою шоу "Модна правда". Крім того, артистка є авторкою окремої постійної рубрики "Зоряні батьки в гостях у Терези Франк" в журналі "Мама-інфо".

Виховує доньку Аріану.

 

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