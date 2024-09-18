Известная певица подала заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Популярная украинская исполнительница СолоХа заявила, что подала заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025". Артистка объявила в соцсетях, что готова попробовать свои силы и сразиться за возможность представлять нашу страну на международной песенной сцене.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом подробнее.
"Друзья! Сегодня первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение". И я уже подала эту заявку!" - написала СолоХа в блоге.
Певица также отметила, что уже начала подготовку к мероприятию. Она написала, что вместе со своей командой создала песню, которая, как надеется, понравится слушателям.
"Много репетиций и время в студии звукозаписи родили очень мощную песню, которую, я очень надеюсь, вы все скоро услышите и полюбите. В добрый путь! С Богом!" - добавила исполнительница.
Коллеги и поклонники поддержали решение звезды и пожелали успехов в реализации задуманного. Вот некоторые их комментарии:
Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2025" официально начался 17 сентября. Потенциальные участники могут подать заявку до 10 ноября. Победитель Нацотбора поедет в Швейцарию представлять нашу страну и посоревноваться за право забрать победный кубок.
Напомним, СолоХа - украинская поп-исполнительница, настоящее имя которой Тереза Балашова. Также выступала в прошлом под творческим псевдонимом Тереза Франк.
Победила на фестивале "Весенняя волна" в 2006 году. В 2010 году стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон".
В 2011 году сотрудничала с телеканалом "ОTV", где была ведущей шоу "Модная правда". Кроме того, артистка является автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".
Воспитывает дочь Ариану.
Недавно СолоХа рассекретила сумму, которую ей предлагали за выступление в РФ.
А также СолоХа жестко высказалась в адрес alyona alyona и солистки KAZKA.