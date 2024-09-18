Відома співачка подала заявку на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Популярна українська виконавиця СолоХа заявила, що подала заявку на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" . Артистка оголосила у соцмережах, що готова спробувати свої сили та позмагатися за можливість представляти нашу країну на міжнародній пісенній сцені.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає про це детальніше.

Що відомо

"Друзі! Сьогодні перший день подачі заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення". І я вже подала цю заявку!" - написала СолоХа у блозі.

Співачка також зазначила, що вже розпочала підготовку до заходу. Вона написала, що разом зі своєю командою створила пісню, яка, як сподівається, сподобається слухачам.

"Багато репетицій та часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите. В добрий шлях! З Богом!" - додала виконавиця.

СолоХа подала заявку на Нацвідбір на "Євробачення-2025" (Фото: instagram.com/soloha_official)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники підтримали рішення зірки та побажали їй успіхів у реалізації задуманого. Ось деякі їхні коментарі:

"Це така велика праця… нехай Господь допоможе Вам"

"Ви дуже харизматична та гарно співаєте. Все вийде"

"Тримаємо за Вас кулачки!"

"Дорогенька, вітаю тебе. Мій голос за тебе. Щиро бажаю тобі перемоги на Нацвідборі. Ти гідна цього".

Як відомо, Національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2025" офіційно розпочався 17 вересня. Потенційні учасники мають можливість подати заявку до 10 листопада. Переможець Нацвідбору поїде до Швейцарії представляти нашу країну і позмагатися за право забрати омріяний переможний кубок.

Нагадаємо, СолоХа - українська попвиконавиця, справжнє ім'я якої Тереза Балашова. Також виступала в минулому під творчим псевдонімом Тереза Франк.

Кадри з соцмереж співачки (Фото: instagram.com/soloha_official)

Перемогла на фестивалі "Весняна хвиля" у 2006 році. У 2010-му році стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон".

У 2011-му році співпрацювала з телеканалом "ОTV", де була ведучою шоу "Модна правда". Крім того, артистка є авторкою окремої постійної рубрики "Зоряні батьки в гостях у Терези Франк" в журналі "Мама-інфо".

Виховує доньку Аріану.