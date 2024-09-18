Известная певица подала заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Популярная украинская исполнительница СолоХа заявила, что подала заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025" . Артистка объявила в соцсетях, что готова попробовать свои силы и сразиться за возможность представлять нашу страну на международной песенной сцене.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом подробнее.

Что известно

"Друзья! Сегодня первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение". И я уже подала эту заявку!" - написала СолоХа в блоге.

Певица также отметила, что уже начала подготовку к мероприятию. Она написала, что вместе со своей командой создала песню, которая, как надеется, понравится слушателям.

"Много репетиций и время в студии звукозаписи родили очень мощную песню, которую, я очень надеюсь, вы все скоро услышите и полюбите. В добрый путь! С Богом!" - добавила исполнительница.

СолоХа подала заявку на Нацотбор на "Евровидение-2025" (Фото: instagram.com/soloha_official)

Реакция сети

Коллеги и поклонники поддержали решение звезды и пожелали успехов в реализации задуманного. Вот некоторые их комментарии:

"Это такой большой труд… да поможет вам Господь"

"Вы очень харизматична и хорошо поете. Все получится"

"Держим за Вас кулачки!"

"Дорогая, поздравляю тебя. Мой голос за тебя. Искренне желаю тебе победы на Нацотборе. Ты достойна этого".

Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2025" официально начался 17 сентября. Потенциальные участники могут подать заявку до 10 ноября. Победитель Нацотбора поедет в Швейцарию представлять нашу страну и посоревноваться за право забрать победный кубок.

Напомним, СолоХа - украинская поп-исполнительница, настоящее имя которой Тереза Балашова. Также выступала в прошлом под творческим псевдонимом Тереза Франк.

Фото из соцсетей певицы (Фото: instagram.com/soloha_official)

Победила на фестивале "Весенняя волна" в 2006 году. В 2010 году стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон".

В 2011 году сотрудничала с телеканалом "ОTV", где была ведущей шоу "Модная правда". Кроме того, артистка является автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".

Воспитывает дочь Ариану.