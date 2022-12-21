Відома одеська спортсменка втекла за кордон і жаліється на "нацистів в Україні", які "8 лєт бомбілі Донбас"

Відома одеська бігунка Тетяна Воротіліна потрапила у скандал. Спортсменка, яка прославилась в Україні завдяки участі у багатьох марафонах із протезом на одній нозі, заявила про "нацистів, які утискали її права" та "8 лєт бомбілі Донбас".

Усе, що потрібно знати про скандал та спортсменку, розповідаємо у матеріалі нижче.

Хто така Тетяна Воротіліна

Тетяна Воротіліна - майстер спорту з тенісу, тренер та реабілітолог. Шість років тому жінка у страшній аварії втратила одну ногу. Після цього їй встановили протез, з яким спортсменка продовжила вести активний спосіб життя.

Влітку 2022 року Тетяна вийшла заміж, а восени разом з чоловіком виїхала за кордон. Невдовзі після цього запостила у соцмережі рекомендацію, як чоловікові призовного віку виїхати з України під час війни.

Для цього йому достатньо одружитися із жінкою, що має інвалідність і оформити документи на опікунство. Цими порадами спортсменка обурила своїх підписників у Facebook.

Коментарі Тетяни Воротіліною у Facebook (скриншот)

Також Воротіліна заявила, що працюватиме з росіянами - вони зможуть купити її курс по реабілітації. При цьому користувачі соцмереж влучно підмітили, що в РФ ці послуги будуть особливо популярними, оскільки з України повернеться багато безногих окупантів.

Також спортсменці дорікнули тим, що вона не залишилась в Одесі, щоб допомагати в реабілітації українцям. А її чоловік не пішов захищати Батьківщину, а втік за кордон.

Коментарі Тетяни Воротіліною у Facebook (скриншот)

На претензії своїх підписників Воротіліна відповідала стандартними кліше російських пропагандистів. Заявила про "нацистів в Україні", які "8 лєт бомбілі Донбас", та про те, що її права утискали, і взагалі до лютого вона була "внє політікі".

Коментарі Тетяни Воротіліною у Facebook (скриншот)

Зараз колишня одеситка проживає в Європі. Проте, за її словами, готова переїхати в Росію, щоб "пізнати життя без нацизму".

Багато коментаторів посту пропонують позбавити Воротіліну громадянства України. Також зазначають, що ця історія демонструє реальну ситуацію в Одесі - коли певна частина місцевого населення маскується під зразкових громадян, а насправді чекає окупантів.