Известная одесская спортсменка сбежала за границу и жалуется на "нацистов в Украине", которые "8 лет бомбили Донбасс"

Известная одесская бегунья Татьяна Воротилина попала в скандал. Спортсменка, прославившаяся в Украине благодаря участию во многих марафонах с протезом на одной ноге, заявила о "нацистах, которые ущемляли ее права" и "8 лет бомбили Донбасс".

Все, что нужно знать о скандале и спортсменке, рассказываем ниже.

Кто такая Татьяна Воротилина

Татьяна Воротилина - мастер спорта по теннису, тренер и реабилитолог. Шесть лет назад женщина в страшной аварии потеряла одну ногу. После этого ей установили протез, с которым спортсменка продолжила вести активный образ жизни.

Летом 2022 года Татьяна вышла замуж, а осенью вместе с мужем уехала за границу. Вскоре после этого опубликовала в соцсети рекомендацию, как мужчине призывного возраста уехать из Украины во время войны.

Для этого ему достаточно жениться на женщине, имеющей инвалидность и оформить документы на попечительство. Этими советами спортсменка возмутила своих подписчиков в Facebook.

Комментарии Татьяны Воротилиной в Facebook (скриншот)

Также Воротилина заявила, что будет работать с россиянами - они смогут купить ее курс по реабилитации. При этом пользователи соцсетей подметили, что в РФ эти услуги будут особенно популярны, поскольку из Украины вернется много безногих оккупантов.

Также спортсменке упрекнули тем, что она не осталась в Одессе, чтобы помогать в реабилитации украинцам. А ее муж не пошел защищать Родину, а сбежал за границу.

Комментарии Татьяны Воротилиной в Facebook (скриншот)

На претензии своих подписчиков Воротилина отвечала стандартным клише российских пропагандистов. Заявила о "нацистах в Украине", которые "8 лет бомбили Донбасс", и о том, что ее права притесняли, и вообще до февраля она была "вне политики".

Комментарии Татьяны Воротилиной в Facebook (скриншот)

Сейчас бывшая одесситка проживает в Европе. Однако, по ее словам, готова переехать в Россию, чтобы "узнать жизнь без нацизма".

Многие комментаторы поста предлагают лишить Воротилину гражданства Украины. Также отмечают, что эта история демонстрирует реальную ситуацию в Одессе - когда определенная часть местного населения маскируется под образцовых граждан, а на самом деле ждет оккупантов.