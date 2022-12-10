Агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП
Служба безпеки України викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо нібито "приєднання" регіону до складу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що раніше диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.
Він також коментував російські публікації, агітуючи людей іти на "виборчі дільниці" і "голосувати" на користь РФ. У своїх дописах чоловік заперечував існування українського народу, його мови і культури.
Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.
Матеріали для свого деструктивного контенту диякон брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна".
Незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта.
Під час обшуків за місцем проживання диякона правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.
Наразі клірику повідомлено про підозру за:
ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників),
ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в церквах Московського патріархату в Харкові.
Вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ МП у двох області та виявила пропагандистські матеріали, незаконну зброю, а також прапор і золотий герб Росії.
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