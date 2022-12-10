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Агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП

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Субота 10 грудня 2022 11:59
Агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП Ілюстративне фото: СБУ викрили диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо нібито "приєднання" регіону до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що раніше диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

Агітував за &quot;приєднання&quot; Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП

Він також коментував російські публікації, агітуючи людей іти на "виборчі дільниці" і "голосувати" на користь РФ. У своїх дописах чоловік заперечував існування українського народу, його мови і культури.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для свого деструктивного контенту диякон брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна".

Незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання диякона правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

Агітував за &quot;приєднання&quot; Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників),

Агітував за &quot;приєднання&quot; Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в церквах Московського патріархату в Харкові.

Вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ МП у двох області та виявила пропагандистські матеріали, незаконну зброю, а також прапор і золотий герб Росії.

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УПЦ МП Служба безпеки України Запоріжжя
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