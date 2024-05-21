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Відома інфлюенсерка підкорила червоний хідник Каннського фестивалю у сукні від українського бренду

Вівторок 21 травня 2024 15:46
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Відома інфлюенсерка підкорила червоний хідник Каннського фестивалю у сукні від українського бренду Данієла Маркан (фото: instagram.com/daniellemarcan)
Автор: Юлія Любченко

Данієла Маркан, як і інші закордонні зірки, вже не вперше вибирає вбрання від українських брендів. Цього разу дівчина вразила сукнею від FROLOV на Каннському фестивалі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки.

Данієла Маркан з’явилась на Каннському фестивалі у сукні від FROLOV

Українські бренди продовжують активно завойовувати світ та серця голлівудських зірок і знаменитостей в усьому світі. Ми вже мали змогу бачити одяг від Івана Фролова на таких зірках, як Бейонсе, Мадонна, Дженніфер Лопес, Доджа Кот, Ріта Ора та багатьох інших.

Цього разу до списку популярних шанувальниць бренду FROLOV увійшла відома інфлюенсерка - британська б’юті-блогерка Даніель Маркан. Дівчина має майже 2 мільйони підписників в Instagram, тому її сукня пригорнула багато уваги.

Данієла з’явилася на червоному хіднику Каннського кінофестивалю у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова, яке зробило її образ особливим та неймовірно легким.

Маркан позувала для папараці у корсетній сукні пісочного кольору з роздільною пишною спідницею з тафти. Її образ доповнили босоніжки схожого кольору, які мають цікаві переплети на ногах.

Відома інфлюенсерка підкорила червоний хідник Каннського фестивалю у сукні від українського бренду

Даніела Маркан в сукні від Івана Фролова (фото: Getty images)

Відомо, що Даніель Маркан лише 25 років. Вона родом з Румунії, але вже давно живе у Лондоні, оскільки переїхала туди заради навчання. Блогерка вивчала рекламу та цифровий маркетинг.

Згодом вона стала послом бренду Huda Beauty, а також працює із командою L’Oréal Paris, а ще надихає велику кількість дівчат в усьому світі своєю красою та відчуттям стилю.

Раніше ми розповідали про 5 українських брендів, які обирають Мадонна, Бейонсе та інші голлівудські зірки.

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