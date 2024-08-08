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Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Четвер 08 серпня 2024 00:35
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Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо Конні Чіуме у фільмі "Чорна пантера" (скриншот)
Автор: Styler Editor 4

Стало відомо, що у вівторок, 6 серпня, померла акторка Конні Чіуме, яка зіграла у багатьох фільмах, серіалах та південноафриканських телешоу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Newzroom Afrika.

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Конні Чіуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Актриса, що мала безліч нагород, серед яких "Ветеран кіноіндустрії Південної Африки", померла в лікарні Йоганнесбурга (ПАР) на 73-му році життя.

Син Чіуме розповів, що раніше його маму "госпіталізували для медичної процедури", проте не став ділитися подробицями.

Причину смерті сім'я поки що не стала розкривати.

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Одне з останніх фото актриси у її блозі (фото: instagram.com/conniechiume)

Що відомо про Конні Чіуме

Вона народилася 5 червня 1952 року у Південній Африці. Спочатку вчилася на медсестру, але зрештою отримала диплом вчителя. Після кількох років викладання вона пішла зі школи, щоб подорожувати, та переїхала на деякий час до Греції.

Наприкінці 1980-х Чіуме вирішила спробувати себе у кіно.

У 2000 році акторка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі на Південноафриканській премії кіно та телебачення (SAFTA).

У 2018 році знаменитість зіграла старійшину племені у фільмі кіновсесвіту Marvel "Чорна пантера".

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Конні Чіуме в образі старійшини у "Чорній пантері"

У 2022 році Чіуме сказала в одному з подкастів, що вона хотіла б, щоб люди запам'ятали її такою, як вони хочуть.

"Я вплинула на кожну людину по-різному. Хоч би як я вплинула на вас, пам'ятайте мене такою", - зазначила знаменитість.

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Конні Чіуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Чіуме також знялася у численних південноафриканських телешоу, таких як Rhythm City, Zone 14 та Gomora. Загалом фільмографія актриси налічує понад 30 фільмів та серіалів. Остання робота - це трилер "Серце мисливця", що вийшов цієї весни.

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Вона любила яскраві образи (фото: instagram.com/conniechiume)

Акторка була одружена з 1985 по 2004 рік. У неї залишилося четверо дітей: двоє синів та дві доньки.

Відома актриса померла після медичної процедури: що відомоЧіуме в останні роки життя (фото: instagram.com/conniechiume)

Раніше померла Шеннен Догерті – зірка серіалу "Всі жінки – відьми".

Також нещодавно помер відомий український актор, якому було лише 24 роки.

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